Diese Drei wollen Bad Kissingens Rosenkönigin werden

Im Zuge der Wahlvorbereitungen für das Amt der Bad Kissinger Rosenkönigin 2019 stehen die drei Finalistinnen fest: Dana Rüttger, Lynnette Schmidt und Isabell Voll konnten beim Casting am 11. April die Jury von sich überzeugen. Im Auswahlverfahren waren die Kandidatinnen gegen vier Mitbewerberinnen angetreten. Dabei mussten sie unter anderem Fragen zu Bad Kissingen beantworten und ihre Motivation für die Bewerbung und das Amt als Rosenkönigin überzeugend darstellen.

Bereits am 30. Mai werden die drei Kandidatinnen gemeinsam mit der amtierenden Rosenkönigin Franziska Koch einen öffentlichen Auftritt haben und sich beim Sommerfest der Spielbank Bad Kissingen vorstellen. Beim Bad Kissinger Rosenball am 15. Juni wird das Publikum per Rosen-Voting abstimmen, welche Kandidatin Bad Kissinger Rosenkönigin 2019 wird.

Die Dame mit den meisten Rosen wird neue Rosenkönigin, die anderen beiden Kandidatinnen dürfen sich Rosenprinzessinnen nennen. Sie werden die Stadt Bad Kissingen ein Jahr lang bei Veranstaltungen, Empfängen und Festen repräsentieren.