Dienstjubiläen an der Bad Kissinger Berufsschule

An der Staatlichen Berufsschule Bad Kissingen feierten Carmen Scheb-Thiele und Heike Jaksch ihr 25-jähriges Dienstjubiläum. Schulleiterin Karin Maywald überreichte die Dankesurkunden und würdigte diese Leistung im Rahmen einer Konferenz.

Nach dem Studium zur Diplom-Kauffrau an der Universität Würzburg hatte Carmen Scheb-Thiele 1993 das Referendariat in Stuttgart. Nach Abschluss des zweiten Staatsexamens 1995 wurde ihr eine Planstelle an der Kaufmännischen Berufsschule Tauberbischofsheim zugewiesen. Auf eigenen Wunsch wurde sie im Jahr 2000 an die Ludwig-Erhard-Schule nach Schweinfurt und drei Jahre später an die Berufsschule Bad Kissingen versetzt. 2005 wurde sie zur Oberstudienrätin ernannt. Carmen Scheb-Thiele unterrichtet an der Kissinger Berufsschule die Bestattungsfachkräfte im fachlichen und allgemeinbildenden Unterricht über alle Jahrgangsstufen hinweg.

Heike Jaksch absolvierte nach dem Abitur eine Friseurlehre. 1986 schloss sie diese erfolgreich mit der Gesellenprüfung ab. Nach einem Jahr als Friseurin nahm sie das Studium für das Lehramt an beruflichen Schulen mit der Fachrichtung Körperpflege in Darmstadt auf. Auch das Referendariat durchlief sie in Hessen und schloss dies mit dem 2. Staatsexamen ab. Ihre erste Planstelle bekam sie an der Eduard-Stiehler-Berufsschule in Fulda zugewiesen. Auf eigenen Wunsch wurde sie an die Berufsschule Bad Kissingen versetzt. Die Lebenszeitverbeamtung erfolgte 2002, und 2008 wurde Heike Jaksch zur Oberstudienrätin ernannt. Heike Jaksch unterrichtet alle Friseurklassen im fachlichen und allgemeinbildenden Unterricht. Das Zweifach Sport unterrichtet sie auch in anderen Fachklassen der Berufsschule.