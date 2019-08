Die Technik der Kisssalis-Therme verstehen

Die Kisssalis-Therme hat einen interessanten Bauch mit viel Technik. Und so staunten die Jungen und Mädchen bei einer Führung durch die Räume im Untergeschoss nicht schlecht. Technikleiter Stefan Kamm hatte den Kindern im Alter von 10 bis 15 Jahren viel Spannendes zu erzählen. Die Veranstaltung gehörte zum Ferienprogramm der Stadt Bad Kissingen.

"Die Kinder waren total überrascht, dass es in der Kisssalis-Therme auch unterirdische Becken gibt, in denen das Wasser aufbereitet wird", sagte Kamm nach der Führung. "Ich habe die Führung jetzt schon ein paar Mal für Kinder gemacht und bin immer wieder begeistert, wie interessiert die Kleinen sind und welche Fragen sie stellen."

Auch Betriebsleiter Richard Pucher freute sich, dass die Technikführung wieder so gut angenommen wurde: "Für Erwachsene gibt es unsere Technikführungen regelmäßig. Toll ist es, dass das Thema auch für unsere jüngere Gäste so spannend ist." Zum Abschied gab es noch eine Badeente und ein Eis im Thermenrestaurant.

Die nächste Technikführung - für Erwachsene - in der Kisssalis-Therme findet am Samstag, 21. September, statt. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr an der Kasse. Die Führung ist kostenlos, aber man muss sich anmelden, und zwar unter Tel.: 0971/12 18 000.