Die Straßenbanner kündigen es an

Auch die sommerlichen Temperaturen, die für dieses Wochenende gemeldet sind, können nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Herbst vor der Türe steht. Die Farbenpracht der Wälder, aber auch die Schaufenster der Stadt mit der neuen bunten Herbst- und Winterkollektion lassen keinen Zweifel daran, dass die kalte Jahreszeit direkt vor der Türe steht. Der richtige Zeitpunkt wäre jetzt, um die richtige Kleidung für die kalte Jahreszeit zu kaufen. Beim Herbstmarkt am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Oktober, mit dem traditionellen verkaufsoffenen Mantelsonntag wäre eine Gelegenheit zum Shoppen. Zum Marktwochenende werden wieder vielen Marktstände in der Stadt erwartet, die ihre Waren anbieten. Zusätzliche Marktstände kommen am Sonntag mit dem Herbstmarkt der Stadt Bad Kissingen am neuen Rathaus noch hinzu. Von 13 bis 17 Uhr haben die Geschäfte am Mantelsonntag, 20. Oktober, geöffnet. Auch die Gastronomie ist gerüstet.