Die Premicher Musikanten sind gefragt

Stilgerecht eröffneten die Premicher Musikanten ihre Generalversammlung mit der Polka "B wie Böhmisch". In seinem Jahresbericht gab Vorsitzender Mario Köth anschließend einen Rückblick auf die Auftritte, darunter die musikalische Umrahmung bei der 500-Jahr-Feier Premich. Weiterhin hat die Kapelle viele kirchliche Anlässe begleitet. Auch waren wieder die ersten drei Schulklassen beim Instrumentenzirkel zu Gast, dessen Organisation Sabrina Brixel übernommen hatte.

Nun gab der Vorsitzende einen Ausblick auf die Termine 2019: Am 6.April findet das Frühjahrskonzert

des Vereins unter dem Motto: "Ein Herz für Blasmusik" statt, bei dem auch langjährige Vereinsmitglieder geehrt werden. Neben den musikalischen Vorbereitungen sei auch mit der Organisation bereits begonnen worden.

Am 19. Mai treten die Premicher Musikanten beim Kurkonzert in der Wandelhalle in Bad Kissingen auf, am 16. August beim Freitagskonzert in Bischofsheim, am 18. August beim Kurkonzert in Bad Bocklet, am 2. September auf der Kirmes in Wollbach und am 21. Dezember findet das Weihnachtskonzert des Vereins statt.

Köth erläuterte, dass er besonders stolz auf die Nachwuchsmusikanten Mona Brixel und Maximilian Kirchner sei, die das Juniorabzeichen des Nordbayerischen Musikbundes absolviert hatten. Ebenso würdigte er die Leistung von Sophia Zehe, die die D1-Prüfung mit hervorragendem Abschluss absolviert hatte, was beim Konzert im April nochmals angemessen gewürdigt werde.

Dirigent Thomas Kirchner erläuterte in seinem Bericht, dass die Vorbereitungen für das Konzert auf Hochtouren laufen. So würden neben den wöchentlichen Gesamtproben zusätzlich Register- und Sonntagsproben abgehalten. Zum 31. Dezember 2018 ergibt sich ein Mitgliederstand von 230 Personen.

Neuwahlen

Da sich alle, die ein Amt innehatten zur Wiederwahl stellten, verlief die Neuwahl zügig und reibungslos. So wurde gewählt: Vorsitzender Mario Köth, stellvertretender Vorsitzender Heiko Markard, Dirigent Thomas Kirchner, 2. Dirigent Albin Zehe (beide von der Versammlung bestätigt), Kassier Erhard Antlitz, stellvertretende Kassiererin Erika Antlitz, Schriftführerin Bettina Markard, Beisitzender Horst Hartmann,Notenwarte Janine Beinhauer und Judith Schuhmann, Fahnenträger Albrecht Krapf, Kassenprüfer Hubert Ziegler und Winfried Bühner. Im Vergnügungsausschuss sind Horst Hartmann, Benno Nauth und Albin Zehe, die Jugend wird von Barbara Kirchner geleitet und Jugendkassier ist Michael Kirchner.