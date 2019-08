Die neue Treppe ist fertig

Seit dieser Woche ist die Baumaßnahme Fuhrmannstraße/Lärchenweg in Arnshausen abgeschlossen - die Treppenanlage kann wieder sowohl von Fußgängern wie auch von Kinderwagennutzern begangen werden.

In der rund dreimonatigen Umbauphase entstand nicht nur eine neue Treppe, sondern auch eine Kinderwagenrampe, Kanal, Wasserleitung, Treppengeländer, Stützmauer und DIN-gerechte Beleuchtung wurden auf rund 20 Meter total erneuert.

So summieren sich die Kosten für die Treppenanlage mit Stützmauer auf 120 000 Euro, dazu kamen zusätzlich für den Kanal und sonstige Leitungen etwa 30 000 Euro.

Wichtige Verbindung

Die Treppenanlage zwischen Fuhrmannstraße und Lärchenweg befand sich seit längerem in einem schlechten Zustand und so wurden seit Jahren punktuell und immer öfters einzelne Schadstellen beseitigt. Dies stellte jedoch keine dauerhafte Lösung dar und so wurden entsprechende Mittel in den Haushalt aufgenommen und der Bauausschuss vergab daher im Juni vergangen Jahres einen Neubau dieses Verbindungsweges.

Die Treppenanlage überwindet auf einer Länge von ca. 20 Metern einen Höhenunterschied von rund sechs Metern und dient als wichtige Verbindung zu den öffentlichen Einrichtungen Schule und Kindergarten in Arnshausen. Die Treppenanlage wurde längenoptimiert an das vorhandene Gelände angepasst. Die schon bestehende Kinderwagenrampe wurde auch beim Neubau wieder realisiert.

Ein zusätzliches Treppengeländer zwischen Treppe und Rampe erhöht die Sicherheit aller Nutzer. Im Zuge der Treppenbauarbeiten wurden innerhalb der dreimonatigen Bauzeit auch der Kanal, die Stützmauer und die Beleuchtung erneuert.

Insgesamt 26 Blockstufen mit einer Breite von jeweils zwei Metern wurden neu gesetzt, ebenso die Kinderwagenstufen, hier beträgt die Breite exakt einen Meter. Bauausführende Firma war Burger Bau in Oberthulba, eine Tochterfirma der Schick Group; die Planung und Bauüberwachung lag beim Planungsbüro Hemberger aus Eltingshausen.