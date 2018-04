Garitz Am Weißen Sonntag feierten in der St. Elisabeth-Kirche in Garitz 18 Kinder zum ersten Mal die heilige Kommunion: Miriam Ammersbach, Anna Fischlein, Sarah Hippler, David Kiesel, Mattis Mainberger, Leni Nöth, Emil Pray, Mika Seider, Sanna Wunderwald, Julia Brux, Philipp Hey, Sophia Issing, Luca Mahn, Lisa Maria Nagel, Adrian Porombka, Kyra Scheit, Christian Sterker und Wiktor Traskiewicz. Vorbereitet auf die Erstkommunion wurden die Kinder durch Pfarrer Edwin Ziegler und Gemeindereferentin Barbara Voll. Stefanie Büttner

