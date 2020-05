Die erste Welle gemeistert

Rund zwei Monate ist es her, dass im Helios St.-Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen am 25. März der erste Covid-19-Patient aufgenommen und behandelt wurde. Nur wenige Tage später wurden bereits fünf Patienten und etliche Verdachtsfälle auf den vier dafür eingerichteten Isolierstationen medizinisch betreut, teilt das Krankenhaus mit. Insgesamt wurden in den vergangenen zwei Monaten rund 50 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, im Helios St.-Elisabeth-Krankenhaus medizinisch behandelt. Sieben Patienten sind an den Folgen der Erkrankung letztlich verstorben.

Insgesamt wurden im Kissinger Krankenhaus durch die Versorgung von Covid-19 926 Beatmungsstunden gezählt, der längste Krankenhausaufenthalt dauerte 39 Tage. Der älteste Patient im Krankenhaus war 96 Jahre alt, der jüngste 51. Inzwischen sieht man aber auch wieder Licht am Ende des Tunnels: Im Helios St.-Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen lag vergangene Woche nur noch eine Patientin mit Covid-19.

Intensiv auf Situation vorbereitet

Ein Grund, warum die Versorgung von Anfang an funktionierte, war eine intensive Vorbereitung auf diese Situation, teilt das Krankenhaus weiter mit. Um für steigende Patientenzahlen gewappnet zu sein, wurden mehrere Stationen zu Isolierstationen umfunktioniert, Intensivkapazitäten wurden fast verdoppelt. Mitarbeitende erhielten umfassende Hygieneschulungen. Infolge der zunehmenden Pandemie-Lage wurden die Patientenströme dem Infektionsgeschehen angepasst. Der Haupteingang wurde geschlossen, und eine Sichtung der Patienten fand so statt, dass eine Isolierung direkt möglich war.

"Als die ersten Patienten zu versorgen waren, fühlten wir uns für diese Extremsituation gut gerüstet", sagt Privatdozent Dr. Andreas Rümelin, Chefarzt für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin. Medizinisch gab es bereits vor Eintreffen des ersten Patienten ein überregionales Versorgungskonzept, das es ermöglichen sollte, schwer erkrankte Patienten zeitnah in maximalversorgende Krankenhäuser weiterzuverlegen, um die Versorgungsqualität von Patienten mit dramatischem Verlauf zu sichern.

"Dies war leider eine der ersten Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Covid-19-Erkrankung. Der Verlauf konnte über Tage stabil sein und sich dann rapide verschlechtern. Ein funktionierendes und effizientes System ist da unabdingbar", so Rümelin.

Neue Herausforderungen

Das bis dahin unbekannte Krankheitsgeschehen stellte nicht nur Ärzte, sondern auch Pflegekräfte vor eine neue Herausforderung. Die notwendige Umsetzung der Isolationsmaßnahmen auf Station führte zu zusätzlicher Arbeitsbelastung. Auch Thomas Garten, Pflegedirektor im Helios St.-Elisabeth-Krankenhaus, erinnert sich: "Zu Beginn der Krise bestand eine große Unsicherheit beim Personal." Mit einer konsequenten Aufklärung konnten jedoch Ängste abgebaut werden. "Beeindruckend war, dass sich viele freiwillig meldeten, um einen Beitrag zu leisten. Auch der Betriebsratsvorsitzende und Führungskräfte aus verschiedenen Ebenen meldeten sich zum Dienst am Bett."

Umso schöner war es dann, als dies scheinbar auch von der Bevölkerung bemerkt wurde. Betriebe und Privatpersonen aus der Region boten ihre Hilfe an, sei es mit eigens gehäkelten Herz-Anhängern für jeden Mitarbeiter oder Mittagsessen frei Haus. Selbst aus Nürnberg kam eine große Pizza-Lieferung vom Kapitän des 1. FCN, über die sich die Belegschaft sehr gefreut hat. "Man hat gespürt, dass unsere Leute mit der Situation emotional nicht allein sind", so Garten.

Zunahme Schwerstkranker

Dennoch vermutet Dr. Maximiliane Deckart, Pandemiebeauftragte des Krankenhauses, dass durch den langen Shutdown auch viele Patienten mit Beschwerden jeglicher Art nicht zum Arzt gegangen sind. Aktuell führe dies zu einer Zunahme schwerst kranker Nicht-Covid-Patienten in der Notaufnahme. Von einer wirklichen Atempause ist also keine Rede. Rümelin ist sich sicher, dass man es noch die nächsten Monate auf der Intensivstation mit der neuartigen Lungenerkrankung zu tun haben wird. Er betont aber auch, dass es freie Intensivkapazitäten vor Ort gebe, um die initiale Versorgung der Bürger sicherzustellen. Es gebe keinen Grund, bei schweren Symptomen jeglicher Art nicht die Notaufnahme aufzusuchen.

Ampelsystem wurde etabliert

Unter der allmählichen Beruhigung des Infektionsgeschehens und der Wiederaufnahme geplanter Behandlungen wurde ein übergreifendes Konzept erarbeitet, um die sichere Versorgung der Patienten in den Mittelpunkt zu stellen. Dieses gibt zum Beispiel die notwendigen Abstandsregeln in Patientenzimmern und anderen Klinik-Bereichen vor. Es wurde ein Ampelsystem etabliert, mit dem die Klinikbereiche gekennzeichnet sind. "Jeder Patient, der zur stationären Aufnahme kommt, wird zudem auf Sars-Covid-19 getestet", sagt Deckart. "Obwohl die Infektionszahlen zurückgehen, bleibt die erschwerte Arbeit unter diesen Hygienebedingungen für die Mitarbeiter, aber auch für die Patienten weiterbestehen."

"Zusammenfassend kann über die letzten Wochen berichtet werden, dass eine unglaubliche Motivation und ein toller Spirit unter den Mitarbeitern zu spüren war. Dies hat zu einer Verstärkung des Wir-Gefühls und Miteinanders geführt", sagt Deckart. Auch Thomas Garten stimmt dem zu: "Wir wissen nicht, ob es eine zweite Welle geben wird. Wir wissen aber, dass wir die erste gemeistert haben und uns auf unser Personal voll und ganz verlassen können - das macht uns stolz!" red