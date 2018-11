Die Altenbergmusikanten in Haard feiern ein Jubiläum

Die Altenbergmusikanten in Haard feiern am 1. Advent ein Jubiläum. Seit zehn Jahren gibt es ihre vorweihnachtliche Benefizveranstaltung. Am Sonntag, 2. Dezember, organisiert der Musikverein ab 18 Uhr wieder diesen lieb gewonnenen Brauch. Die Musikanten spielen am Berthold-Hehn-Platz vor der Kirche weihnachtliche Weisen.

Erlös an Station Regenbogen

Dazu gibt es Glühwein und heiße Würstchen sowie einen Basar mit selbst gebackenen Plätzchen, Stollen und Kuchen (auch zum Mitnehmen für zuhause). Wie immer geht der Erlös an die Station Regenbogen für leukämie- und tumorkranke Kinder in Würzburg.

Zum Jubiläum in diesem Jahr hat der Musikverein auch Ehrengäste geladen, darunter Barbara Stamm sowie Vertreter der Elterninitiative für leukämie- und tumorkranke Kinder e.V, die die Station Regenbogen unterstützt. Ihr Kommen zugesagt haben zudem die Nüdlinger Bürgermeister und Gemeinderäte.

Alter Brauch des Musikvereins

Geboren wurde die Aktion aus einem alten Brauch des Musikvereins. Früher war es üblich, dass die Musiker des Vereins im Dorf von Haus zu Haus zogen und Mitbürgern ein Lied spielten. Das Ständchen galt vor allem denjenigen, die krank waren. An jedem Haus gab es als Dankeschön etwas zu trinken, meistens handelte es sich dabei um Schnaps. Deshalb nannte man dieses Ereignis auch Schnapstour. Ein Vereinsmitglied hatte schließlich die Idee, dass man diese Tradition mit einem gutem Zweck verbinden könnte. So kam der Vorschlag auf, bei einem Auftritt Glühwein und Würstchen zu verkaufen und das eingenommene Geld einer sozialen Einrichtung zu spenden.

Die Ideengeberin selbst war vom Schicksal schon einmal schwer getroffen und weiß, wie wichtig Spenden an solche Einrichtungen sind. Entschieden wurde, den Erlös der Station Regenbogen zukommen zu lassen. Das adventliche Angebot kam in Haard so gut an, dass es seitdem jährlich wiederholt wird und heuer sein zehnjähriges Jubiläum begehen kann. Zwischenzeitlich sind knapp 10.000 Euro durch diese adventliche Benefizveranstaltung an die Elterninitiative und damit an die Regenbogenstation geflossen.

Hoffnung auf viele Besucher

"Die Veranstaltung ist von Jahr zu Jahr gewachsen", betont Michael Schmitt, der Vorsitzende des Haarder Musikvereins. Nun hofft er, dass auch im Jubiläumsjahr viele Besucher auf den Platz vor der Haarder Kirche kommen und damit das Anliegen des Vereins unterstützen.