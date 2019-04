Die Alm steht schon am Strand

Am Donnerstag, 16. Mai ist es soweit: Der Stadtstrand 2019 wird eröffnet. Und zwar in der mittlerweile fünften Saison, wenn es auch die erste ist, in der er allein von der Familie Griebel organisiert wird. Etwa zweieinhalb Wochen benötigt das Aufbauteam, bis die Alm aufgestellt, die Terrasse aufgebaut und schließlich der Sand aufgeschüttet ist.

Und es gibt einige Neuerungen: Zum einen wird in diesem Jahr erstmalig eine Teilüberdachung über der Terrasse angebracht. Das Stichwort lautet Wettersicherheit. Denn auch bei "schlechtem" Wetter - also etwa nicht ganz so sonnigen 20 Grad - will man den Gästen einen angenehmen Aufenthalt ermöglichen, erklärt Eventmanager Florian Griebel. Auch auf einige Neuheiten auf der Speisekarte können sich die Besucher freuen. So erweiterten die Brüder Griebel etwa die Salatauswahl und führten die "Strandtapas" ein.

Die Stimmen, die sagen, der Stadtstrand nehme der Gastronomie in der Innenstadt die Kundschaft weg, seien mit der Zeit immer leiser geworden, so Florian Griebel. Ganz im Gegenteil achte er sogar extra darauf, kein italienisches Eis zu verkaufen, um den Eisdielen nicht die Gäste zu nehmen. Es sieht also gut aus für die Zukunft des Stadtstrandes. Gerade erst wurde der Vertrag mit der Stadt um drei Jahre verlängert. "Das ist ein Zeichen dafür, dass auch die Stadt damit zufrieden ist", sagt Thomas Hack, Pressesprecher der Stadt Bad Kissingen.

Zudem können sich Besucher auch in dieser Saison wieder auf viele Events freuen. Neun Live-Musik-Veranstaltungen sind bis jetzt geplant, unter anderem mit der bekannten Lehrerband "Rokomana", die am 25. Juli wieder auf Spendenbasis Pop-, Rock- und Soulklassiker spielen wird. Aber auch für Events oder private Veranstaltungen ist der Stadtstrand zu haben. Im letzten Jahr haben dort sogar zwei Paare ihre Hochzeit gefeiert. Bis zum 24. August hat der Stadtstrand an der Saale geöffnet. "Ich bin zuversichtlich, dass es auch in diesem Jahr wieder eine erfolgreiche Saison werden wird", sagt Florian Griebel.