Die 90er- und 2000er Jahre werden in Stangenroth lebendig

Mit einer Auswahl von mehr als tausend Titeln aus den 1990ern und 2000ern ist das Repertoire der Mega 90er-2000er Party mit DJ Chris Only am Samstag, 2. November, in der Rhönfesthalle Stangenroth etwas ganz besonderes.

Light- und Lasershow

Hier ist alles vertreten, was die 90er- & 2000er Jahre musikalisch zu bieten hatten, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters Vereinsring Stangenroth. Und dass zu dieser Party auch eine spektakuläre Light- und Lasershow sowie ein erstklassiger Sound gehören, versteht sich von selbst. Mit dabei hat DJ Chris Only zahlreiche Specials. Einlassbeginn ist um 21 Uhr. Karten nur an der Abendkasse.