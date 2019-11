Der Zauber wirkt noch immer

"Ballett ist nichts für meinen Mann. Ich bin froh, dass meine Kinder mitgekommen sind", sagte eine Zuschauerin im Kurtheater. Doch gerade die Ballette von Peter Iljitsch Tschaikowsky(1840 - 1893) glänzen durch ihre wunderbare Musik, noch mehr durch ihre anspruchsvollen Choreographien des klassischen Balletts.

"Schwanensee" war der erste Ballettklassiker und ist sicher das populärste klassische Ballett der Welt. Die erste Fassung wurde bereits 1877 im Moskauer Bolschoi-Theater aufgeführt und war zuerst nicht der große Erfolg. 1890 erst folgte "Dornröschen" und 1892, ein Jahr vor seinem Tod, der "Nußknacker". "Schwanensee" ist zu einem Synonym für Ballettkunst geworden, es besitzt eine wuchtige melodische Kraft, eine choreografische Leidenschaft, so dass es Zuschauer jeglichen Alters zwangsweise in seinen Bann zieht. Gleichzeitig ist es aber auch eines der schwierigsten Ballette überhaupt. "Schwanensee" verkörpert alles, was klassisches russisches Ballett ausmacht: Anmut, Grazie und vor allem tänzerische Perfektion. Die unnachahmliche Musik von Peter Iljitsch Tschaikowsky vereinigt sich mit dem gefühlsstarken Tanz zu einer eigenen Sprache, die jeder unmittelbar versteht: Das Zusammenspiel von Liebe und Sehnsucht, Einsamkeit und Eifersucht, Wut, Schmerz und Glück fasziniert.

Schon die Ouvertüre bringt in ihrer Thematik die romantische Stimmung des Stückes genial herüber. Besonders in der Weihnachtszeit gehört der wohl beliebteste Ballettklassiker für viele Menschen zur vorweihnachtlichen Freude. Für das Russische Ballettfestival Moskau war jetzt das Bad Kissinger Kurtheater der Platz, um das Märchen vom "Schwanensee" zum Leben zu erwecken. Es ist das Märchen eines Prinzen, der sich in Odette verliebt, die von dem Zauberer Rotbart in einen weißen Schwan verwandelt wurde. Und diese Liebe wird auf die Probe gestellt.

Die Musik, der italienische Tanz, der "danse espagnole" - irgendwie kennen wir doch alle diese Musik von irgendwo her. Wer kennt ihn nicht, den Tanz der vier kleinen Schwäne? Der schwermütige Tschaikowsky schuf Melodien, die zu Herzen gehen und immer noch begeistern, aber auch die Tänzer herausfordern. Wenn gleich die Bühne im Kurtheater etwas zu klein für die vielen Tänzer erschien, so passten sich diese schnell der Bühnengröße an und schufen einzigartige tänzerische Szenenbilder. Da störte es auch nicht, dass die Musik, wenngleich erstklassig, aus der "Konserve" kam. Musik gepaart mit anspruchsvoller Choreographie, gerade das macht dieses Ballett so sehenswert.

Wie bei jedem Ballett funktioniert hier die Gegenüberstellung von gut und böse - hier von schwarz und weiß. Die Tänzerinnen beeindruckten durch ihre Perfektion und Grazie. Es war schon atemberaubend, wie die Truppe das Ballett zelebrierte, zumal sie das erste Mal auf der Bühne des Kurtheaters stand. Mit der schwebenden Leichtigkeit, Grazie und Eleganz - wie von Porzellanfigürchen - ließen die Balletteusen und Tänzer die exakte Arbeit und athletische Strenge vergessen, die hinter der Aufführung steckt. "Pas de deux" oder "Pas de trois" so nennt man in der Fachsprache verschiedene Tänze. Doch das muss man nicht wissen, um Ballett zu genießen. Die Kunst des Genießens ist es, sich einfach auf die Sprache des Tanzes einzulassen. Die Tänzer erzählen durch ihren Tanz eine Geschichte, die auch ohne Worte verständlich ist.

Somit gelang dem "Russischen Ballettfestival Moskau" durch seine professionelle Darstellung die Zuschauer zu begeistern und in der Seele zu berühren, denn der riesige Applaus während der Tänze und der langanhaltende Beifall am Ende bewiesen - man hatte das Publikum erreicht. Sicher wäre auch der Mann der Zuschauerin begeistert gewesen.