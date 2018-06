Der Ton kommt mit viel Puste

Der Nachwuchstag der Nüdlinger Musikanten in der Turnhalle der Schlossbergschule war recht erfolgreich. Einige der Interessenten hatten bereits im vergangenen Jahr verschiedene Instrumente ausprobiert, andere verhielten sich nach dem Motto "Learning by doing" und kamen zum ersten Mal und waren stolz, nach einem Probeunterricht am Mitmachmusical teilnehmen zu können.Unter der Regie des Dirigenten Christian Metz beteiligten sich Musiker der Nüdlinger Musikanten als Experten beim Ausprobieren verschiedener Instrumente. Es war erstaunlich, in welch kurzer Zeit ihre Hinweise umgesetzt wurden. Ehrgeiz und Glücksgefühle packten die Kinder.Die Probe aufs Exempel schloss sich an die Übungsphase an. Christian Metz hatte ein Kindermusical vorbereitet von dem Kinderbuch "Der kleine Rabe Socke" . Das Nachwuchsorchester der Nüdlinger Musikanten, die "Los Bambinos", integrierte die Neulinge bei der Aufführung auf der Bühne, zu der auch eine ganze Reihe von Eltern gekommen waren. Sabine Deen sprach den Text des Musicals, in dem viele Tiere eine Rolle spielten. Aufpassen war groß geschrieben, denn jedes Tier wurde mit einem Ton aus diesem oder jenem Instrument charakterisiert. Nach anfänglicher Nervosität fanden sich die Neulinge zurecht und entdeckten die Freude, die das Musikspielen in der Gemeinschaft macht. Viel Beifall spendeten die Zuhörer am Ende. Die Eltern nahmen die gebotene Gelegenheit wahr, sich über den Ablauf der Musikausbildung bei den Nüdlinger Musikanten zu informieren.