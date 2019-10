Der SoundLaden hat geöffnet

Musik verbindet - das zeigt sich bei der Bad Kissinger Band SoundLaden. Hinter dem Namen stehen zehn Musiker. "Wir haben natürlich die klassischen Instrumente dabei wie Gitarre, Schlagzeug, Bass und Keyboard - aber auch etwas Außergewöhnlicheres", sagt Timo-Jan Deen, der selbst als Percussionist für Soundladen auf der Bühne steht. Dazu kommen noch Saxofone, eine Trompete und sogar eine Posaune. "Jeder Musiker bringt seine eigenen Einflüsse mit", sagt Deen. SoundLaden ist ein Schmelztiegel in dem Rock, Ska, Funk, Reggae und Jazz zusammenkommen. Jüngst haben die Bandmitglieder ihr erstes gemeinsames Album fertiggestellt. Das feiern sie am 5. Oktober mit einer Release Party im Rhön-Adler in Hausen.

"Auf dem Album sind zehn Lieder", teilt Deen mit. Die Songs stammen alle aus den vergangenen sieben Jahren. "Unsere Texte sind deutsch, vom Stil her würde ich es als Feelgood Musik zum Mittanzen bezeichnen", sagt Larissa Hoppe, die Sängerin von SoundLaden.

Entstanden ist die Band aus dem Freundeskreis. "Unser Keyboarder Flo hat dann angefangen, immer mehr Musiker um sich zu scharen. Aus Bekannten ist dann letztlich ein Freundeskreis und die Band geworden." Fünf der Mitglieder kannten sich bereits durch gemeinsame Auftritte beim Jugendmusikkorps Bad Kissingen.

Ihre Songs komponiert die Band selbst, dabei ist den zehn Musikern vor allem eines wichtig: "Unsere Musik ist authentisch, wir haben unseren eigenen Stil, der sich nicht digital erschaffen lässt", erklärt es Sebastian Mahr, der Tenorsaxofonist. "Wir sind eben nicht nur ein paar Leute, die einfach auf den "Play"-Knopf drücken, bei uns sind möglichst viele Leute auf der Bühne und machen handgemachte Musik."

Die Größe der Band sorge manchmal für Hürden bei Auftritten. "Manche Kneipen mit Live-Musik sind da dann leider zu klein", sagt Deen. Trotzdem ist die Combo in der Region nicht unbekannt. "Wir hatten schon einen Auftritt im Stattbahnhof Schweinfurt, in der Würzburger Posthalle, auf dem Umsonst und Draussen in Bad Kissingen und sogar schon auf der Lutzi in Rottershausen", zählt er einige Konzerte auf.

Aber auch als Organisator war die Band schon tätig. Im Rhön-Adler trat die Band bereits mehrmals auf. Der kommende Auftritt in der Hausener Gaststätte ist wegen des Album-Releases kein gewöhnliches Konzert.Deshalb hat sich die Band ins Zeug gelegt. Als Vorband tritt die Bamberger Reggae Band Globalivity auf. "Dann gibt es einen kurzen Umbau bevor wir anfangen", sagt Deen. SoundLaden wird am 5. Oktober für zwei Stunden auf der Bühne stehen. Danach gibt es eine Aftershow-Party mit DJ. "Außerdem kann dann das Album und Merchandise gekauft werden." Im Gepäck hat die Band neben T-Shirts beispielsweise Flaschenöffner mit Bandlogo.

Das Album namens "Geöffnet" gibt es als CD. Außerdem gibt es das Album im Laufe des Oktobers ebenfalls auf Download- und Streamingplattformen. "Wir hätten es auch gern als Schallplatte, aber das ist einfach zu teuer", sagt Mahr. Aufgenommen hat die Band das Album in Weimar.

Der nächste Schritt nach der Release-Party führt die Band wieder nach Weimar. "Wir nehmen aber noch nicht das zweite Album auf, sondern treten am 12. Oktober auf dem Zwiebelmarkt beim Frühschoppen auf", sagt Deen.