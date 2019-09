Der Opel Manta: Vom Spott-Objekt zur Kultkiste

Mitte der 1980er Jahre stand Volker Koberstein vor einer schwierigen Entscheidung: entweder einen Opel Manta 400 aus Bremen für 18 000 D-Mark kaufen. Oder eine Karosse beim Hersteller erwerben und einen neuen Manta darauf aufbauen. Die 18 000 Mark waren ein Schnäppchenpreis; neu kostete der 400er stolze 45 000 Mark. Er wurde nur 245-mal gebaut. Einige Bekannte rieten Koberstein vom Manta 400 ab, unter anderem wegen angeblich schlechter Motoren. Also wählte er Option zwei - die Karosse. Ohne zu ahnen, dass ihm der verschmähte 400 wieder begegnen würde.

Kobersteins Vater kaufte Anfang der 1980er einen Manta bei einem Hammelburger Händler. "Es war zwar nur ein 1.9 SR mit 90 PS, aber für damalige Verhältnisse ein sehr sportliches und schnelles Auto", erinnert sich der 51-Jährige. Als Koberstein Mitte des Jahrzehnts den Führerschein machte, konnte er sich zunächst keinen Manta leisten, musste sich mit einem kleineren Modell von Opel zufriedengeben.

Später reichte es für einen Manta GTE. Koberstein hatte ihn in Bad Brückenau entdeckt. Die Freude währte nicht lange. In den späten 80ern musste sich der Schönderlinger nach einem unverschuldeten Unfall von seinem Liebling trennen. Und so kam es zu Kobersteins schwieriger Entscheidung. Damals bestand eine dritte, aus heutiger Sicht noch wertvollere, aber nicht so realistische Option. Koberstein hatte Interesse an einem Opel Manta i 300 mit 200 PS, von dem nur vier Stück bei der Firma Irmscher gebaut wurden. Doch der Besitzer wollte ihn nicht verkaufen. Und Koberstein wollte nicht warten.

Beim Wechsel von den 80er zu den 90er Jahren stand es schlecht um den Ruf des Sportwagens. Es war die Hochzeit der Manta-Witze. "Was sagt ein Manta-Fahrer bei der Beerdigung? Legt ihn tiefer." Die Kinostreifen "Manta, der Film" und "Manta, Manta" zogen sein Image weiter in den Keller.

Natürlich gehörte Koberstein einem Opel-Club an. Doch der bestand nicht lange. Seine Mitglieder konnten Witze und Spott nicht mehr ertragen; viele verkauften ihre Mantas, berichtet er.

Der auf der Karosse neu aufgebaute Manta steht heute noch bei dem Schönderlinger Sammler. Koberstein ahnte nicht, dass auch der Manta 400 auf wundersame Weise zu ihm finden würde. Ein junger Mann aus dem Landkreis bot ihm das gute Stück 1997 an; es war exakt das Bremer Exemplar. Koberstein schlug zu, den Preis nennt er bewusst nicht.

Inzwischen hat sich Volker Koberstein nicht nur diesen, sondern auch den Wunsch nach dem so markanten Irmscher Manta i 300 des damaligen Kollegen erfüllt. Ihn holte er sich Anfang der 1990er in jämmerlichem Zustand; heute ist er größtenteils wieder aufgebaut.

"Meine Mantas habe ich nie als Statussymbol angesehen, auch nicht als kommenden Oldtimer", erinnert sich Koberstein. "Es sind schöne Autos, die einen gewissen Charakter ausstrahlen. Alleine die Form ist einzigartig."

Duelle mit dem Gegner VW Golf GTI erlebte der Schönderlinger fast keine, "da der Manta meist mehr PS hatte und sich keiner traute zu verlieren". Heute ist er Mitglied im Opel 400 Club, der in ganz Europa das Erbe des Kultautos pflegt. "Wir selbst lassen über einen Bekannten Ersatzteile nachproduzieren, um den Erhalt der Fahrzeuge aufrechtzuhalten. Ansonsten wäre eine Unterhaltung kaum machbar." Ersatzteile von Opel selbst sind schon lange nicht mehr zu bekommen. Ein Original Manta GTE vom Ende der 1970er Jahre kostet nach Kobersteins Angaben um die 20 000 Euro; ein Manta 400 sei nur mit viel Glück und sehr viel Geld zu erwerben.

Ausfahrt am Nürburgring

Zwei bis dreimal im Jahr fahren die Clubmitglieder ihre Lieblinge auf dem Nürburgring oder dem Hockenheimring aus, gelegentlich bei einer Oldtimer-Rallye. Dann sitzen entweder Koberstein oder sein Sohn Nico am Steuer. Koberstein erlebt inzwischen auch Interesse und Respekt für das in früheren Zeiten so oft verspottete Auto.

Ob Koberstein seine Mantas jemals wieder auf öffentlichen Straßen ausführen wird? "Bis dato fällt mir die Entscheidung nicht besonders schwer, ein so schönes und seltenes Auto in der Garage stehen zu lassen."

In den vergangenen Jahren auf Rhöner Straßen öfter zu sehen war der Manta Gsi von Kerstin Junker. Die 46-Jährige aus Unterleichtersbach meldete ihn stets zum 1. Mai als Sommerauto an - und zum 1. Oktober wieder ab.

Sie kaufte ihren Liebling 1992 bei einem Autohändler in Premich. So sehr sie der damals heftige Spott störte, profitierte sie davon: Weil viele Besitzer ihren Manta wegen des schlechten Images verkauften, herrschte Überangebot. So kostete Junkers Exemplar, Baujahr 1987, nur noch 7500 Mark.

Sie geriet doppelt in die Schusslinie der Spötter: wegen der Marke und weil eine Frau einfach keinen Manta fuhr. Sie hat jede Fahrt genossen: "Dazu Bruce Springsteen auf Kassette - das war wunderbar." Junker gehörte dem Opel-Club in Steinau an der Straße an, als eine von zwei Frauen.

Ein herber Schlag kam, als ihr Vater - Werkstattmeister bei Opel Lother in Bad Brückenau - ihr etwa 2009 offenbarte, dass ihr Manta den TÜV nicht mehr schaffen würde. "Ich habe die ganze Nacht geweint", erzählt sie. Doch da griff nach ihren Worten der Opel-Gott das erste Mal ein.

Durch Zufall lernte sie einen Autoschrauber kennen, der ihn drei Jahre lang restaurierte. Dann stand er wieder da wie neu. Dennoch: 2017 verkaufte sie ihren Manta schweren Herzens. Dafür gab es mehrere Gründe: Ihr Vater Fred Junker ging in Rente, und die Familie hatte keine Werkstatt, wo der Wagen für nötige kleinere Reparaturen aufgestellt werden konnte. Ersatzteile wurden immer teurer. "Auch das Ausfahren hat keinen Spaß mehr gemacht. Die Straßen sind schlecht und Gift für das tiefergelegte Fahrwerk; die Verkehrsdichte hat immens zugenommen." Eine Unterstellmöglichkeit für den Winter fiel weg; andere waren schwer zu finden und teuer. Das Tüpfelchen auf Junkers Entscheidung setzte aber, dass die Manta-Witze immer noch nicht aufgehört hatten.

Der Verkauf des Mantas gestaltete sich zunächst schwierig. Die Unterleichtersbacherin wollte ihn nur einem Liebhaber geben; es kamen nur Angebote von Leuten, die das gute Stück weiterverschachern wollten. Außerdem wollte sie ihrem Liebling nicht auf regionalen Straßen begegnen; er sollte möglichst weit weg. "Schließlich sandte der Opel-Gott einen Sammler aus Schweden", erinnert sich Junker.

Der hatte in der Jugend selbst solch ein Modell gefahren, musste es aber aus Kostengründen verkaufen. Jetzt bot er einen mehr als vernünftigen Preis. Also wurde der Manta aufgeladen und in vielstündiger Fahrt nach Schweden gebracht. Dort weiß Kerstin Junker ihn in guten Händen. Und wenn sie will, kann sie ihn jederzeit besuchen.