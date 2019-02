Der Natur auf der Spur

Landkreis 65 Exkursionen und Veranstaltungen, mit einem vielfältigen Spektrum vom Kinderzeltlager bis zu Exkursionen rund um Amphibien, Wildbienen, Nachtfaltern, Heilkräutern, sowie das Umweltbildungsprojekt "Unser Essen - unser Klima" umfasst das aktuelle Jahresprogramm der Kreisgruppe des Bund Naturschutz.

Seit Monaten wurden das BN-Veranstaltungsprogramm und ein Rundbrief für 2019 vorbereitet, gedruckt und einkuvertiert, andere Helfer informieren an Infoständen zum aktuellen Volksbegehren Artenvielfalt.

"Wir sind sehr breit aufgestellt bei unseren Aktiven," erläutert BN-Vorsitzender Franz Zang, "Für deren Engagement, den zahlreichen Spendern und der guten Zusammenarbeit mit den Behörden möchte ich mich in diesem Rahmen recht herzlich bedanken. Damit uns die Experten nicht ausgehen, ist uns die Nachwuchsarbeit sehr wichtig." Ein neues Logo "Artenkenntnis erhalten: Entdecke dein Naturtalent" auf dem Veranstaltungsflyer soll auch jüngere und neue Naturschützer ansprechen. Mit der Feldlerche als Vogel des Jahres 2019 startet bei der BN-Kreisgruppe auch ein Projekt zur Schaffung von mehr Lebensraum für Feldlerche, Rebhuhn& Co.. Dazu sind Helfer und Spender willkommen.

Los geht's im März

Das Jahresprogramm der BN-Kreisgruppe Bad Kissingen startet im März mit Baumschnittkursen, Biberexkursion und Repaircafes in Nüdlingen und Diebach. Anschließend an die Jahreshauptversammlung am 16. März sind auch Nichtmitglieder zum Vortrag über das Haselhuhn eingeladen.

Zum Thema Wolf gibt es am 29. März einen Vortrag von dem Wildtierbiologen Wotschikowsky und eine Ausstellung in der Stadtbibliothek in Hammelburg. Auch das beliebte Zeltlager "Wildnis an der Schondra" für Kinder von 8 bis 13 Jahren findet Mitte Juli wieder statt. Für dieses Camp werden noch erwachsene Betreuer gesucht.

Ein Schwerpunkt neben den klassischen Exkursionen zur Flora und Fauna des Landkreises wird durch das Umweltbildungsprojekt "Unser Essen - unser Klima" gesetzt. "Wir setzen auf Dialog und Aufklärung," erläutert Projektleiterin Elisabeth Assmann. "Neben der Stärkung der ökologischen Landwirtschaft und regionalen Vermarktung ist Aufklärung der Verbraucher, Kommunen und Gartenbesitzer für nachhaltige Landwirtschaft und Klimaschutz wichtig." So bietet die BN-Kreisgruppe neben Exkursionen zu Ökolandwirten und artenreichen Gärten Schulen, Kindertagesstätten und interessierten Gruppen Unterstützung an, um zum Beispiel Schulgärten insektenfreundlich anzulegen und dauerhaft zu betreiben. Ein Höhepunkt des vom Bayerischen Naturschutzfonds geförderten Umweltbildungsprojektes "Unser Essen - unser Klima" wird ein Markt der Möglichkeiten unter dem Motto "Artensterben stoppen - legen wir los" am 20./21. September in Hammelburg sein. Mit Dr. Simone Hepp, die seit 2018 als Gebietsbetreuerin für das Naturschutzgebiet Schwarze Berge bei der BN-Kreisgruppe arbeitet, haben sich auch die Öffnungszeiten im neu bezogenen Büro in der Ludwigstraße 20 in Bad Brückenau auf dienstags und donnerstags erhöht.

Neben den jetzt schon festgelegten 65 Exkursionen kommen übers Jahr noch etliche Infostände und Exkursionen hinzu. Dann sei ja noch die Arbeit in der Biotoppflege auf den BN-eigenen Flächen zu erledigen und zum Beispiel im Frühjahr der Amphibienschutz. "Hier arbeiten wir auch an der Optimierung der Amphibienübergänge mit Straßenbauamt, Landschaftspflegeverband, Forst und Naturschutzbehörden gut zusammen wie etwa in Premich an der ST2267", so Assmann von der BN-Geschäftsstelle, "Was wir hier beim BN aktiv leisten, ist nur dank der vielen ehrenamtlichen Helfer, Fachleute und Artenkenner möglich." Helfer sind jederzeit willkommen.

Die BN-Kreisgruppe will auch 2019 Themen wie den Flächenfraß durch Straßenbau und neue Gewerbe- und Wohngebiete und das Artensterben anpacken. "Ein wichtiger Schritt hierzu ist, das Volksbegehren Artenvielfalt und Naturschönheit Bayerns zu unterstützten", appelliert Vorsitzender Zang an alle Bürger. Eintragen kann man sich im jeweiligen Rathaus bis zum 13. Februar. Weitere Infos finden sich im Internet unter www.bad-kissingen.bund-naturschutz.de.