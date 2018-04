Der Lichtverschmutzung entgegenwirken

Im Rahmen der Veranstaltungsreiche "Mitten im Ort" findet am Dienstag, 17. April, in der Edelweißhalle in Lauter ein Vortrag statt, bei dem es um den verantwortungsvollen Umgang mit Licht geht. Denn mit intelligenten Beleuchtungslösungen kann jeder einen wertvollen Beitrag zum Erhalt und zur Verbesserung der Nächte in Umfeld leisten. Die Stichworte sind dabei Lichtlenkung, Lichtfarbe und Lichtstärke. Der Vortrag beginnt um 18 Uhr, eine Anmeldung ist nicht notwendig.



Sabine Frank vom Sternenpark Rhön wird anhand vieler Beispiele und einer Leuchtenwand erklären, wie einfach und kostengünstig nachtfreundliche, energiesparende Beleuchtung umgesetzt werden kann. Die drei Gemeinden Burkardroth, Bad Brückenau und Wildflecken, in denen die Veranstaltung jeweils stattfindet, gehen bereits mit gutem Beispiel voran und haben den Beleuchtungsrichtlinien des Sternenparks zugestimmt.



Siedlungen und Gärten sind wichtige Ökosysteme. Nicht nur tagsüber sondern gerade auch in der Nacht sind sie Lebensräume und Schlafzimmer für Tiere. Wie wir Menschen benötigen auch sie einen klaren Tag-Nacht-Rhythmus. Doch: Natürliche Nachtlandschaften werden immer seltener. Da man in der Rhön die natürliche Dunkelheit aktiv bewahrt, wurde sie bereits 2014 als internationaler Sternenpark im Biosphärenreservat Rhön anerkannt.



Die Vorträge finden auch am Donnerstag, 17. Mai, in der Georgi-Kurhalle und am Dienstag, 12. Juni, im Biosphärenzentrum Rhön, Haus der Schwarzen Berge, in Oberbach statt. Beginn ist jeweils um 18 Uhr.