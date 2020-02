Der kleine Rabe Socke fliegt nach Nüdlingen

Turbulente Ereignisse sind sicher, wenn der kleine Rabe Socke mit der rot-weiß geringelten Socke am linken Fuß auf der Bühne erscheint. Und das wird am Montag, 10. Februar, in Nüdlingen der Fall sein. Ab 16 Uhr erlebt der kleine Rabe im Katholischen Pfarrsaal, Kissinger Straße 17, ein Abenteuer: Der kleine Rabe Socke und seine Freunde sind schon ganz aufgeregt. Heute startet nämlich das große Alles-saust-um-die-Wette-Rennen. Jeder darf mitmachen. Laufen, fliegen, fahren, alles ist erlaubt... Nur schummeln nicht. Schummeln ist oberstrengstens verboten! Mit Verboten nimmt es der kleine Rabe Socke allerdings nie so ganz genau. Wer am Ende den Schnabel vorne hat, und dass der wirkliche Gewinner nicht immer als erstes die Ziellinie überquert, zeigt das Theater-vom-Rabenberg in einem kindgerechten Theaterstück, zum Thema Freundschaft, Fairness und Hilfsbereitschaft. Die markanten Figuren und die wunderschönen handgemalten Kulissen lassen ein eindrucksvolles Live-Erlebnis für die kleinen aber auch für die großen Zuschauer

entstehen. Das Stück ist geeignet für Kinder ab drei Jahren und dauert etwa 45 Minuten. Karten gibt ab 15.30 Uhr an der Tageskasse.