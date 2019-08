Der Herbst wird witzig

Der diesjährige Kissinger Kabarettherbst findet von Freitag, 27. September, bis Freitag, 22. November, statt. Bei insgesamt acht Veranstaltungen sorgen bekannte Kabarettisten im Max-Littmann-Saal, Kurtheater und Rossini-Saal für vergnügte Momente. Dabei können Gäste und Einwohner ihre Lachmuskeln bei tiefsinnigem Kabarett, trockenem Humor und feinster Ironie trainieren.

Der Kissinger Kabarettherbst als feste Größe im Bad Kissinger Kulturprogramm bietet Gästen auch dieses Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm: "Die Künstler beschäftigen sich in ihren Programm wie "Bullshit ist kein Dünger" von Frederic Hormuth, "Jäger des verlorenen Satzes" von Willy Astor oder "Flüsterwitz" von Lisa Fitz mit aktuellen gesellschaftlichen sowie politischen Themen und wollen die Zuschauer mit ihrer Darstellung zum Nachdenken anregen", sagt Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH.

Auftakt mit Frederic Hormuth

Frederic Hormuth eröffnet am Freitag, 27. September, mit seinem Programm "Bullshit ist kein Dünger" die Veranstaltungsreihe. Dabei leistet er kabarettistische Erste Hilfe, denn überall wird viel Mist geredet: Trump twittert, Gauland giftet und Naidoo nölt. Heidi Klum hat leider kein Foto für die Zuschauer und im Radio ist noch immer andauernd dieser Seitenbacher. Frederic Hormuth stoppt das bekloppte Getriebe der Welt und beginnt mit seinen satirischen Wartungsarbeiten.

Am Samstag, 12. Oktober, präsentiert Willy Astor sein Programm "Jäger des verlorenen Satzes - Das Programm für Wortgeschrittene". Der Silbenfischer und Komödiantenmechaniker aus Bayern ist mit neuer Wortsgaudi unterwegs und begibt sich auf die Suche nach Subjekt, Objekt und Glutamat.

Die Well-Brüder sind dabei

Am Samstag, 19. Oktober, nehmen die Well-Brüder aus'm Biermoos in ihrem Programm "Vom bayerischen Paradies" in bewährter Biermösl-Tradition das politische Geschehen Bayerns und den Rest der Welt aufs Korn, unter Zuhilfenahme unzähliger Instrumente.

Nessi Tausendschön zeigt am Freitag, 25. Oktober, in ihrem Programm "30 Jahre Zenit - Operation "Goldene Nase"" ein "Best Of" mit alten Krachern und neuen Nummern: 30 Jahre mondän kultiviertes Schabrackentum, geschmeidige Groß- und Kleinkunst, Verblüffungstanz, melancholische Zerknirschungslyrik und schöne Musik.

Am Samstag, 2. November, zeigt Rolf Miller in seinem Programm "Obacht Miller" den Zuschauern, dass man nicht alles glauben darf, was man denkt: "Ball flach halten, kein Problem, ganz ruhig, alles schlimmer äh... wie sich"s anhört..." - wie immer weiß Miller nicht, was er sagt, und meint es genauso, denn wenn gesicherte Ahnungen in spritzwasserdichte Tatsachen münden, wer erliegt da nicht Millers Charme?

Bei "Caveman - Du sammeln, ich jagen!" wird am Samstag, 9. November, ein interessanter Blick auf die Beziehung zwischen Mann und Frau geworfen: Im "magischen Unterwäschekreis" begegnet Tom, der sympathische Held im Beziehungsdickicht, seinem Urahn aus der Steinzeit, der ihn an Jahrtausende alter Weisheit teilhaben lässt.

Lisa Fitz im November

Am Mittwoch, 13. November, erzählt Lisa Fitz in ihrem Programm "Flüsterwitz" politische Witze. Aber sind wir in unserer demokratischen Diktatur der Parteien so weit? Wer nicht in die politische Stromlinienform passt, wird gern für verrückt erklärt oder mit subtilen Methoden mundtot gemacht. Nun lebt ja der Spaßmacher von Respektlosigkeit, aber die Luft wird dünn, weil Spott eben das beste Mittel ist, an den Stühlen der Obrigkeit zu sägen. Das mulmige Gefühl wächst, dass man sich nicht mehr ganz frei äußern kann.

Sebastian Reich & Amanda

Den Abschluss des Kissinger Kabarettherbstes bilden Sebastian Reich & Amanda mit dem Programm "Glückskeks". Amanda hat ein großes Ziel: Glücklich machen, glücklich sein. Ob Sebastian ihr dabei eine große Hilfe ist, stellt sie einmal mehr in Frage. Was ist Amandas größter Glücksbringer? Kann auch ein einziger Keks schon glücklich machen? Wer wird der glücklichste Mensch am Abend werden? Fragen über Fragen!

Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971/804 84 44 oder unter folgender E-Mail-Adresse: kissingen-ticket@badkissingen.de

erhältlich.

Der Flyer mit allen Veranstaltungen des Kabarettherbstes liegt an der Tourist-Information Arkadenbau aus und kann online unter www.badkissingen.de heruntergeladen werden. red