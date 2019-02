Der Fahrtenkatalog des Landkreises Bad Kissingen ist da

Der Fahrtenkatalog des Landkreises Bad Kissingen für Kinder und Jugendliche liegt vor - voll gespickt mit Reisen im In- und ins Ausland sowie mit diversen Ferienevents. Er ist ab sofort online unter www.fahrtenkatalog.de und bald auch gedruckt erhältlich, heißt es in einer Pressemeldung des Landratsamtes. Die gedruckte Version kann schon jetzt unter Tel.: 0971/801-7010 oder per Email unter kommunale.jugendarbeit@kg.de angefordert werden.

Veranstalter sind Verbände und Vereine im Landkreis Bad Kissingen. Darüber hinaus enthält der Fahrtenkatalog die Angebote der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises Bad Kissingen sowie weiterer anerkannter Träger der Jugendarbeit und Einrichtungen.

"Der Fahrtenkatalog ist ein tolles Angebot für Kinder und Jugendliche. Ich freue mich, dass es auch diesmal gelungen ist, Reisen und Veranstaltungen für die verschiedensten Interessen anbieten zu können, sodass für jedes Alter und jedes Budget etwas dabei ist", sagt Landrat Thomas Bold.

Alle Veranstaltungen im Fahrtenkatalog können unabhängig von einer Mitgliedschaft in einem Verein oder Verband genutzt werden. Um allen Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit die für sie wichtigen Informationen (Zuschüsse, Materialverleih und vieles mehr) zur Verfügung stellen zu können, enthält der Fahrtenkatalog zusätzlich einen eigenen großen Infoteil. red