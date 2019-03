Der Einraffshof ist Geschichte

Eine wechselvollere Geschichte kann wohl kaum ein anderer Ort vorweisen. Im Jahr 1317 gibt es die erste urkundliche Erwähnung des Einraffshofs im Lehenbuch der Grafen von Henneberg. Von einem "Nayraufts" ist dort die Rede, das dem Stift Fulda gehörte. Der Wirtschaftshof sollte zur Versorgung des fuldischen Schlosses und Klosters beitragen. Angegliedert war der Klingelhof, der häufig von Schäfern genutzt wurde, allerdings bereits Mitte des 19. Jahrhunderts abgerissen worden war.

Vom Gutshof erzählen auch die Amtsrechnungen. Auf Grund der dort genannten Zahlen spricht die Chronik von Schondra von einem "bedeutenden Hofkomplex". Die Urkunden nennen verschiedene Pächter, bis das Gut Ende des 18. Jahrhunderts an die "Von-Schildecksche Armenstiftung" in Fulda vermacht wurde. Verwalter war Michael Konrad Wankel, ein durchtriebener Mann, wie sich später herausstellte. 1796 hatte er Graf Bernadotte, dem späteren König von Schweden, das Leben gerettet und somit "einen Stein im Brett". Als Verwalter teilte er die Ländereien um den Gutshof in drei Einzelhöfe auf. Tricks und Bestechung brachten ihm zunächst alle drei Teile des großen Anwesens ein. Doch das Reichskammergericht in Speyer verordnete die Rückabwicklung, Wankel wurde ein Hof aberkannt. Durch den rechtmäßigen Kauf desselben verschuldete sich der Verwalter. Er konnte den Besitz nicht halten und der gesamte Gutshof fiel zurück an die Stiftung. Der "Wasa"-Orden, den er von König Bernadotte verliehen bekommen hatte, und viele einflussreiche politische Ämter nutzten ihm nichts, er starb 1834 verarmt in Hammelburg.

Hof mit politischer Funktion

Ab dem gleichen Jahr, unter Pächter Wilhelm Becht, der außerdem in Römershag ein Gasthaus und im Kurort bei Brückenau ein Kasino betrieb, hatte der Einraffshof eine politische Funktion: Er wurde vom Land Baden als Spionagestützpunkt gegen Bayern eingesetzt, denn der bayerische König führte zu dieser Zeit während der Kuren im Staatsbad seine Amtsgeschäfte von dort aus.

Vier Jahre später kaufte Stephanie von Baden das Anwesen. Sie war die Adoptivtochter von Napoleon Bonaparte und angebliche Mutter von Kaspar Hauser. Becht reiste 1841 überstürzt ab, lies seine Frau und sieben Kinder zurück. Gerüchten zufolge sei er in den Tod des Kaspar Hauser verwickelt gewesen.

Die Geburt des Weilers

Der Einraffshof wurde weiter verpachtet und verkauft, 1920 an Graf Kremski. 1933 war in der Nähe der Gutsgebäude ein Arbeitsdienstlager eingerichtet.

1937 wurde Familie Kremski durch die Reichsumsiedlungsgesellschaft enteignet. Das Anwesen wurde in elf Siedlungsteile aufgeteilt, auf denen elf Bauernhöfe entstanden - der Weiler Einraffshof war geboren. Am 25. Juni 1938 wurde Richtfest gefeiert. In dem jungen Ort fanden Familien aus den abgesiedelten Ortschaften im heutigen Truppenübungsplatz Wildflecken eine neue Heimat. 1940 wurde der Gutshof mit den gesamten Ländereien von der Gemeinde Schondra gekauft. Nach dem Zweiten Weltkrieg stand gegenüber des Einraffshofs ein Flüchtlingslager.

Die schöne Isabella

Bruchstückhaft wie die letzten Steinreste des Gutshauses sind die Erinnerungen an das Leben auf dem Hof. Besondere Menschen, die dort lebten, leben heute im kollektiven Gedächtnis des Weilers weiter. So weiß Stefan Kronewald noch von vielen Malen, als er als Kind zum Zigarettenholen auf das Gutsgelände geschickt worden war. "Ein riesen Zigarettenautomat war da." Als Belohnung winkte noch ein Eis aus dem Kaufladen von Maria Heller, "einer herzensguten Frau". Aus dem Repertoire der Musikbox wählte der junge Einraffshofener gerne Herbert-Hisel-Platten. Er erinnert sich auch an eine Borgward Isabella, die der damalige Besitzer Rudolf Heller fuhr. Vor der Verschrottung hatte sich Stefan Kronewald noch eine Radkappe gesichert.

Arbeitsplatz für viele Bauern

Auch Joseph Jansen, der das Gut Ende des 19. Jahrhunderts erwarb, muss eine beeindruckende Persönlichkeit gewesen sein, berichtet Christel Jansen, seine Enkelin. Zwar hatte sie ihren Opa nie kennen gelernt, doch werde sie oft angesprochen, weil viele ihren Großvater gekannt und auf dem Hof gearbeitet hatten. Der zwei Meter große Mann soll "viel für andere getan" haben. Der Gutshof sei ein eindrucksvolles "Rhöner Gut" gewesen. In der Tat beschäftigte der Hof viele Bauern aus der Umgebung. Sogar eine Schuhfabrik war dort angesiedelt, erinnert sich Stefan Kronewald. Rudolf Heller, der Besitzer der Borgward Isabella, hatte sich mit der professionellen Herstellung von Gebisshaftsaugern ein zweites Standbein aufgebaut.

"Es waren viele da und viele gingen auch wieder", fasst Stefan Kronewald das Kommen und Gehen im Laufe der Jahrhunderte zusammen. In den Urkunden sind nur einzelne Hochzeiten, Taufen oder Beerdigungen genannt, eine Volkszählung wird 1858 genauer: "3 Familien mit 26 Seelen" lebten zu der Zeit auf dem Hof. 1864 waren auf dem Einraffshof 15 Personen registriert.

Auf dem Gut standen außerdem eine Molkerei, eine Brennerei, eine Gastwirtschaft und eine Brauerei - diese soll noch vor 1834 errichtet worden sein. All die Gebäude gehören längst der Vergangenheit an. Im 30-jährigen Krieg wurde der Hof zerstört und lag lange brach. Die Brauerei brannte 1874 und 1916 ab. Auch das neu errichtete Gutshaus wurde 1882 ein Opfer der Flammen und danach wieder aufgebaut. Nun steht auch dieses letzte Gebäude des großen Hofguts nicht mehr. Nur die Kellergewölbe der Brauerei bleiben und dienen Fledermäusen als Winterquartier.

1317: erste urkundliche Erwähnung; 18. Jahrhundert: vermacht an Von-Schildecksche-Armenstiftung; 1824: Spionagestützpunkt; 1938: Einraffshof wird ein Weiler; seit 1940 Teil der Gemeinde Schondra; 1945: Flüchtlingslager; 2019: Abriss