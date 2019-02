Das neue Thundorfer Feuerwehrauto steht im Mittelpunkt

Große Freude herrschte am Donnerstag bei der Freiwilligen Feuerwehr Thundorf beim Eintreffen des neuen Löschfahrzeuges. Das Auto wurde von Feuerwehrkameraden, mit Kommandant Lothar Seufert an der Spitze, bei der Firma Ziegler in Mühlau bei Chemnitz selbst abgeholt und überführt. Die Verantwortlichen staunten nicht schlecht, als sie das Feuerwehrhaus beim Eintreffen mit Luftballons dekoriert vorfanden. Gleich am Freitag wurden der Erste Bürgermeister Egon Klöffel und seine Stellvertreterin Judith Dekant samt Gemeinderäten und Schaulustigen zu einer Besichtigung ins Feuerwehrgerätehaus eingeladen. Gerade für die Kinderfeuerwehr war dies ein Erlebnis, als Benedikt Seufert und Matthias Koch die Funktionen des Fahrzeugs erklärten. Die Segnung des neuen Feuerwehrwehrautos wird zusammen mit dem 140-jährigen Gründungsjubiläum der Wehr am Samstag, 1. Juni, entsprechend gefeiert.

Altes Fahrzeug 33 Jahre im Einsatz

Das bisherige Tragkraft-Spritzenfahrzeug (TSF, Baujahr 1986) und ist mit seinen 33 Jahren Einsatz technisch verbraucht und die Technik und Ausrüstung veraltet. Das Fahrzeug wurde 2005 von der Freiwilligen Feuerwehr Ainring in Oberbayern, Standort des dortigen gleichnamigen Ortsteiles Thundorf, erworben. Schon beim damaligen Kauf des Mercedes wies die Thundorfer Feuerwehrführung darauf hin, dass aufgrund des bereits fortgeschrittenen Alters nach zehn Jahren die nächste Ersatzbeschaffung anstehen würde. Mehrere Reparaturen (Stoßdämpfer, Federung) und Ausbesserungen von Rostschäden an der Karosserie waren in den Jahren 2007 und 2013 notwendig und wurden zum Teil auch in Eigenleistung durch die örtliche Feuerwehr durchgeführt.

Am 10. Oktober 2015 stellte schließlich die Freiwillige Feuerwehr Thundorf beim Gemeinderat einen ersten schriftlichen Antrag auf Beschaffung eines TSF-W (Tragkraft-Spritzenfahrzeug mit Wassertank) innerhalb der nächsten drei Jahre. Es war klar, dass bis zur Inbetriebnahme eines Neufahrzeugs mit einer Vorlaufzeit von ein bis eineinhalb Jahren zu rechnen sei. Bei einer Besprechung am 25. April 2016, an der der Bürgermeister und seine Stellvertreterin, Kreisbrandrat Benno Metz, Kreisbrandinspektor i.R.Edwin Frey, Kreisbrandmeister Holger Ulrich und Kreisbrandinspektor Ronald Geis sowie die Kommandanten aus Thundorf, Rothhausen und Theinfeld, teilnahmen, wurde für Thundorf die Notwendigkeit eines TSF-W befürwortet und bestätigt.Dies geschah aufgrund der Einwohnerzahl, wegen des Kindergartens, des Wasserschlosses, des Hofgutes und vor allem wegen der ansässigen Gewerbebetriebe.

Beschluss im September 2017

Nach einer Besichtigung des TSF-W Fahrzeugs, Typ MAN TGL 8.180 (Aufbau Ziegler), bei der Freiwilligen Feuerwehr in Winkels folgte am 1. Juni 2017 der einstimmige Beschluss des Gemeinderates, ein neues Fahrzeug anzuschaffen. Es folgte im September 2017 die Zusage der Regierung von Unterfranken mit der Bewilligung eines Zuschusses in Höhe von 43.600 Euro für das TSF-W und einer Tragkraftspritze PFPN 10-1000 für die Freiwillige Feuerwehr Thundorf. Jetzt konnte die Ausschreibung erfolgen, die am 2. November 2017 von der Verwaltung veranlasst wurde. Die zusammengefasste Präsentation zur Ausschreibung und des Fahrzeuges wurde am 17. Dezember 2017 dem Gemeinderat vorgestellt. Dieser stimmte schließlich dem Angebot der Firma MAN (Aufbau Ziegler) sowie der Anschaffung von Tragkraftspritzen Typ Rosenbauer FOX 4 für alle drei Ortsteile Thundorf, Rothhausen und Theinfeld, zu. Eine Einweisung dieser Spritze erfolgte am 26. September an der Lauer in Rothhausen für alle drei Wehren.

Nach einer Baubesprechung zum neuen Fahrzeug bei Ziegler in Mühlau bei Chemnitz durch das Beschaffungsteam der Thundorfer Wehr, zusammen mit dem Projektmanager der Firma Ziegler, folgte die Rohbauabnahme sowie die Anlieferung der Tragkraftspritze und des Funkzubehörs. Nun hatte das Warten ein Ende, und das neue Fahrzeug wurde am Donnerstag in Mühlau abgeholt.