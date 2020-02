Das "Leben leicht gelacht"

Anna Piechotta spielt und singt am Freitag, 13. März, in ihrem Programm "Leben leicht gelacht" um das Seelenheil ihrer Zuschauer. Die Veranstaltung findet ab 19.30 Uhr im Rossini-Saal statt. Sängerin und Kabarettistin Anna Piechotta stellt ihrem Publikum folgende Fragen: Was macht die heutige Welt mit Ihnen? Sind Sie verängstigt und frustriert? Traumatisiert und wütend? Dann ist es Zeit, sich retten zu lassen! Jedes Lied ist ein Plädoyer für Spinner und Verrückte: für Britta, für Dieter, für dich und mich, also für alle. In nur 90 Minuten lernen die Gäste sich selbst zu lieben, indem sie über sich selbst lachen, wie es in der Pressemitteilung des Veranstalters ergänzend heißt. Eintrittskarten sind in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 sowie per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) erhältlich.