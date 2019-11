Bad Kissingen vor 1 Stunde

Statistik

Das Kneipensterben in der Rhön

Bierkneipen verschwinden überall in Bayern, in kaum einer Region jedoch in dem Umfang wie in der Rhön.Im Kreis Bad Kissingen geht die Zahl der Gastro-Betriebe insgesamt zurück, wenngleich es Unterschiede in den einzelnen Bereichen gibt.