Das ist mehr als nur Musik spielen

"Musik ist die Sprache der Leidenschaft. Diese Leidenschaft und Hingabe habe ich im letzten Jahr bei meinem Jubiläumskonzert bei jedem von euch gespürt." Bernd Borst, als Dirigent und Vorsitzender des Musikvereins Steinacher Musikanten ist bei der Generalversammlung in der Henneberghalle voll des Lobes für seine Musiker. 58 Mitglieder zählt der Verein, davon sind 30 aktive Musiker. Bei seinem Jahresbericht listete er einige der vielen Auftritte auf, wobei die Teilnahme an den Festzügen des Kilianifestes in Würzburg und des Rakoczy-Festes in Bad Kissingen die Höhepunkte waren. Probewochenende und gemeinsame Aktivitäten wie Wanderungen in der Rhön förderten den Zusammenhalt. Der Jahresausflug nach Poysdorf/Österreich und die Live-Aufnahme bei "BR Heimat" werden die Höhepunkte in diesem Jahr sein.

In den Startlöchern stehen auch rund zehn Kinder, die das neue Nachwuchsorchester bilden werden. Um weiteren musikalischen Nachwuchs zu finden, so Borst, wird am 6. April ein Nachwuchsinfotag im Proberaum in der Henneberghalle veranstaltet. Erwachsene und Kinder können Instrumente ausprobieren und sich über die Ausbildung informieren.

Schnell gingen auch die Wahlen zur Vereinsführung über die Bühne. Einstimmig bestimmten die 35 Wahlberechtigten mit Bernd Borst, Martin Borst und Florian Schmitt drei Vorsitzende. Den weiteren Vorstand bilden: Jutta Koch (Schatzmeisterin), Cornelia Borst (Schriftführerin), Maia Koch, Christoph Bocklet, Johannes Dünisch (Beisitzer), sowie Jugendvertreter Justus Tillman. Kassenprüfer werden Martina Wehner und Sascha Dechant sein.

Breiten Rahmen nahmen auch die Ehrungen durch den stellvertretenden Kreisvorsitzenden des Nordbayerischen Musikbundes Bad Kissingen (NBMB), Mario Hugo, ein. Die bronzene Dirigentennadel des NBMB wurde Bernd Borst für seine zehnjährige Stabführung bei den Steinacher Musikanten überreicht. Die bronzene Ehrenadel des NBMB für zehn Jahre als aktiver Musiker bekamen Sara Gundalach, Christina Koch, Johanna Koch und Peter Benkert überreicht. Die silberne Ehrennadel des NBMB für 20 Jahre aktiven Musizierens wurde Laura Kuhn und Stefanie Bier verliehen. Eine besondere Ehrung wurde Silvia Benkert zuteil. Sie wurde für über 30 Jahre im Vereinsvorstand durch Bernd Borst geehrt. Sie sagte: "Nach 33 Jahren im Vorstand ist es einmal an der Zeit aufzuhören. Ich glaube, ich habe genug für den Verein getan. Jetzt ist es an der Zeit, dass ich mich wieder mehr meiner Tuba widmen kann", meinte sie schmunzelnd.

Was bewegt Musiker über 20 Jahre in einer Blaskapelle zu spielen? Stefanie Bier bringt es auf den Punkt: "Es ist die Gemeinschaft, das regelmäßige Treffen Gleichgesinnter. Ich bin kein Profimusiker. Ich werde mich nicht alleine hinsetzen und meine Klarinette spielen. Neben der Musik sind es auch die zwischenmenschlichen Kontakte, die mich an meine Kapelle binden." Laura Kuhn, ebenfalls Klarinettistin, stimmt ihr bei: "Es macht Spaß mit anderen zusammen zu spielen. Man versteht sich mit allen. Man ist eine verschworene Gemeinschaft, die sich auch bei gemeinsamen Unternehmungen gut versteht. Musik ist unser Leben. Ohne nette Musikkollegen würde es keinen Spaß machen. Da würde ich auch nicht mehr dabei sein." Diese Gemeinschaft war auch bei der Versammlung zu spüren. Bad Bocklets 3. Bürgermeister, Norbert Borst sagte bei den Grußworten, dass die Steinacher Musikanten der jüngste Verein in dem Bad Bockleter Ortsteil sei, welcher den größten Jugenddurchschnitt habe. "Wir wären in Steinach viel ärmer, wenn wir die Musik nicht hätten", sagt Borst.