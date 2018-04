CSU-Ortsverband Bad Brückenau: Startschuss für "Brückenauer Runde"

"So früh waren wir noch nie dran", sagte die Vorsitzende Brigitte Meyerdierks zum Auftakt der Veranstaltung. Da die neue Führungsriege erst vier Monate im Amt ist, fiel auch ihr Bericht sehr kurz aus. Zur Sprache kamen der Glühweinstand im Dezember des vergangenen Jahres, der Neujahrsempfang im Januar in der Georgi-Kurhalle und zwei wichtige Sitzungen.

Über aktuelle Themen der Stadtpolitik soll künftig regelmäßig in der "Brückenauer Runde" mit den Bürgern gesprochen werden. Der erste öffentliche Stammtisch dieser Reihe findet am Mittwoch, 16. Mai, im Hotel Krone am Marktplatz statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Beim Stadtfest am 23. und 24. Juni wird die CSU mit einem eigenen Stand vertreten sein. Attraktive Preise soll es für die Gewinner eines Luftballon-Wettbewerbs geben. Fester Bestandteil im Jahresprogramm ist das Familienfest mit einem "Entenrennen", das am 28. Juli über die Bühne geht.

Etliche Mitglieder halten dem CSU-Ortsverband seit langer Zeit die Treue. Dieter Rothkegel ist seit 40 Jahren dabei, Helga und Thomas Dill sowie Karlheinz Schmitt können auf eine 35-jährige Zugehörigkeit zurückblicken. Brigitte Meyerdierks (30) und Rainer Paul (25) komplettierten die Liste der Jubilare. Etwas länger dauerte die Delegierten-Wahl und die Abstimmung über Ersatzpersonen, was aber der Einhaltung gewisser Formalien geschuldet war.

Als Gastredner trat beim CSU-Ortsverband Martin Wende auf. Der Vorsitzende des Kreisverbandes Bad Kissingen der Jungen Union hatte die Nachwuchsarbeit in den Mittelpunkt seiner Ausführungen gestellt. Bei der anschließenden Diskussion beantwortete er detailliert die Fragen aus den Reihen der Parteimitglieder.