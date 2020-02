CSU hofft weiter auf AKK-Besuch in Hammelburg

Die Ereignisse in Thüringen haben den Terminplan der CDU-Bundesvorsitzenden und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) über den Haufen geworfen: Am Donnerstag sagte sie einen geplanten Besuch bei der CDU Anhalt-Bitterfeld in Köthen ab. Außerdem wurde ein geplantes Exklusiv-Interview mit der Saale-Zeitung am Freitagnachmittag gestrichen: AKK wollte sich mit der Redaktion vor dem Neujahrsempfang des CSU- und des JU-Kreisverbendes Bad Kissingen über die Ausbildungsdrehscheide Hammelburg-Wildflecken, das Verhältnis zur CSU und weitere aktuelle politische Themen unterhalten.

"Bis jetzt gehen wir davon aus, dass Frau Kramp-Karrenbauer kommt", war Bundeswahlkreisgeschäftsführer Detlef Heim am Donnerstag-Nachmittag optimistisch, dass es beim Besuch der CDU-Chefin beim Neujahrsempfang in der Saaletalhalle bleibt. Beginn ist heute, Freitag, um 17 Uhr. "Wir rechnen mit 400 bis 500 Besuchern", sagte Heim. Falls die Verteidigungsministerin absage, werde die CSU-Digital-Staatsministerin Dorothee Bär die Festrede übernehmen. Aus der CDU-Bundeszentrale gab es bis Redaktionsschluss keine weiteren Auskünfte.rr