Coronavirus: Vorbildliche Nachbarn in Münnerstadt

Anderen in schweren Zeiten helfen, das ist die Idee hinter der Facebookgruppe "Nachbarschaftshilfe Münnerstadt und Umgebung" von Stefanie Vogel. Zur Risikogruppe gehören insbesondere ältere Menschen, die allerdings häufig nicht im Internet unterwegs sind. Um diesen die Möglichkeit nahezubringen, die Dienste der Initiative in Anspruch zu nehmen, wandten sich die Verantwortlichen an die Presse.

"Wir mähen zum Beispiel den Rasen, führen den Hund aus oder gehen einkaufen", sagt Christian Kanz, einer der Mitverantwortlichen. Sie rechnen mit der Angst vor Coron-Trickbetrügern und wollen so Lumpen abhalten: "Wir rufen niemanden von uns aus an. Uns sollen die Leute, die unsere Dienste brauchen, anrufen", sagt Kanz. "Und wir gehen in Vorkasse." Mit dem Kassenbon geht es dann zu der Person, für die eingekauft wurde. "So kommen wir dann an unser Geld", erklärt der 37-jährige Münnerstädter.

Enrico Ball, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken hält das für ein gutes Konzept. Betrüger könnten sich nur schwer in das System einklinken. Wichtig sei, dass die Initiative klar kommuniziere, dass Hilfsbedürftige sich an die Initiative wenden müssen und dass Geld erst nach der Warenübergabe fließt. Ball ist guter Dinge: "Bis heute gibt es noch keinen Corona-Betrugsfall in Unterfranken." Tipps vom Präsidium von Pressesprecher Philipp Hümmer: Fremden solle beispielsweise kein Geld gegeben werden. "Gerade wegen der vielen Nachbarschaftshilfen, die sich bilden, ist es wichtig, auch mal im Rathaus nachzufragen, ob es vielleicht schon eine offizielle Hilfe dieser Art gibt."

Für Berufstätige, deren Kinder betreut werden müssen, hat er einen Ratschlag: "Ideal ist es, wenn die Eltern das eigenständig schaffen, zum Beispiel mit dem Abbau von Überstunden. Kinder sollten keinen fremden Menschen überlassen werden."

Die Münnerstädter Nachbarschaftshilfe lässt sich über die Tel.Nr: 0160/968 822 35 in Anspruch nehmen.