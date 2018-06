Copa de Lollbach in Arnshausen

Bereits zum dritten Mal begann das Arnshäuser Sportwochenende mit der Copa de Lollbach. Unter den acht teilnehmenden Mannschaften setzte sich "FC Hertha Stoßen" im Finale gegen den Vorjahressieger "Gefahrengutvernichter" durch. Bei Cocktails und Beats fieberten die Besucher am Minispielfeld bis kurz vor Mitternacht mit, wer den Pokal am Ende in die Höhe strecken durfte.Wie üblich startete die Schützenproklamation am darauffolgenden Tag mit der Abholung der alten Schützenkönigin Anja Weingärtner . Am Sportgelände wurden dann die Sieger der Schützenwettbewerbe geehrt.Beim Vereinsschießen setzte sich der Verein für Gartenbau und Landespflege 1 (297 Ringe) vor der Freiwilligen Feuerwehr 1 (293 Ringe) und dem Bauwagen Arnshausen 1 (292 Ringe) durch. Bei den Nicht-Aktiven Schützen gewann unter den Frauen Sandra Schmitt und bei den Männern Julian Metz. Dorfkönig - der beste Einzelschuss - wurde Herman Heid.Die aktiven Schützen veranstalteten wieder ihr Königsschießen. Zur neuen Schützenkönigin gekrönt wurde Angela Koch neben dem ersten Ritter Stefan Brand und dem zweiten Ritter Jochen Hein. Jugend-Schützenkönig wurde Max Humbek, gefolgt von den Jugendrittern Maximilian Florschütz und Paul Schramm.Den Abschluss des trotz mäßigen Wetters sehr gut besuchten Wochenendes bildete das Sportfest. 83 Teilnehmer absolvierten einen leichtathletischen Dreikampf bestehend aus Sprint, Sprung und Wurf. Erfreulich auch wieder, dass einige Erwachsene mitgemacht haben. Nach den Wettkämpfen und vor Bekanntgabe der Ergebnisse begeisterten die Kinder der Turnabteilung die Besucher mit einer Aufführung ihrer Turnkünste am Boden.