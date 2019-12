Anlässlich des 200. Geburtstags von Theodor Fontane kommt der Club der toten Dichter mit seinem Programm "So und nicht anders" - Theodor Fontane neu vertont zusammen mit Katharina Franck nach Bad Kissingen. Am Montag, 30. Dezember, werden die berühmten Frauenfiguren wie Effi Briest, Jenny Treibel oder Grete Minde um 19.30 Uhr im Kurtheater lebendig. Karten sind in der Tourist-Info Arkadenbau, Tel.: 0971 804 84 44 oder kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich.