Chorgruppen sind fit für das Jubiläum

Schon vor Wochen gingen die Einladungen an Chöre und Musikgruppen raus, die das große Jubiläumskonzert unter dem Motto "Kunterbunt geht´s musikalisch rund", am Sonntag, 14. Juli, ab 15 Uhr im Pfarrsaal Nüdlingen mitgestalten sollen. Die Freude darüber, dass alle zugesagt haben, ist riesengroß. So werden neben den eigenen drei Chorgruppen, nämlich der Chorgemeinschaft Frohsinn, den Frohsingers und den Nüdlinger Spatzen, auch der Bläser-Nachwuchs "Los Bambinos", die Veeh-Harfen-Gruppe der Lebenshilfe, der Frauenchor Haard, der Sängerkranz 1850 Bad Neustadt sowie der Folklore Chor Nüdlingen-Bad Kissingen für ein abwechslungsreiches Programm sorgen. Die Chormitglieder und der Vorstand sind mit Feuereifer bei der Planung. Es wird über den Programmablauf, die Gestaltung der Plakate, die Getränke- und Speisekarte , die Dekoration und vieles andere diskutiert. Foto: Christa Müller