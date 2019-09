Chorgemeinschaft auf Reisen

Der alljährliche Tagesausflug der Chorgemeinschaft Frohsinn führte in diesem

Jahr ins romantische Dinkelsbühl Es ist eine liebgewordene Tradition der Chorgemeinschaft Frohsinn Nüdlingen, jedes Jahr im September auf Tour zu gehen. Freunde und Förderer des Chores nehmen ebenfalls gerne die Gelegenheit zur Teilnahme wahr, und so konnte auch diesmal der bis auf den letzten Platz

besetzte Bus, am Samstagmorgen pünktlich um 8 Uhr, in Richtung Dinkelsbühl starten.

Gegen 11 Uhr begann das Besichtigungsprogramm in der wunderschönen Altstadt, zu dem sich die Ausflügler in zwei Gruppen teilten, deren eine mit einer kurzweiligen, interessanten Stadtführung begann, während die zweite Gruppe das Haus der Geschichte besuchte. Die Zuhörer waren beeindruckt von der wechselhaften Historie dieser Stadt.

Nach einer guten Stunde trafen sich alle wieder zu einer Zwischenmahlzeit am Bus. So gestärkt war man bereit für die zweite Führung, bei der die Gruppen den Programmteil erleben konnten, den sie vormittags noch nicht mitgemacht hatten. Danach nutzten die meisten Teilnehmer die Pause bis zur Weiterfahrt für einen Erkundungsgang auf eigene Faust oder eine Verschnaufpause in einem Café. Am Nachmittag brachte der Bus die Gruppe nach Schillingsfürst, wo man nicht nur die

imponierenden Jagdtrophäen im Barockschloss der Fürsten zu Hohenlohe-Schillingsfürst, sondern auch die prunkvolle Ausstattung, die meisterlich gearbeiteten Intarsien der Fußböden, filigrane Porzellanfiguren und -geschirr bewunderte. Letzte Station des Tages, der Probierstube eines Winzers in Nordheim am Main, wo man bei

einer deftigen fränkischen Brotzeit und heimischen Weinen den Tag ausklingen ließ.