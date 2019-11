Chöre stimmen auf Advent ein

Am Sonntag, 1. Dezember, lädt die Kissinger Sängervereinigung zu ihrem traditionellen Adventskonzert in das Kurtheater ein. Konzertbeginn ist um 15.30 Uhr.

Unter dem Motto "Weihnachten in aller Welt" präsentieren die Chöre der Kissinger Sängervereinigung am ersten Adventssonntag deutschsprachige und internationale Advents- und Weihnachtslieder. Mitwirkende sind sowohl der KonzertChor Bad Kissingen, als auch der Jugendchor "CHORisma" des Vereins.

Stücke für Flöte und Orgel

Im ersten Teil des Konzerts singen die Chöre unter anderem die Lieder "Advent ist ein Leuchten" (aus Österreich), "I saw three ships" (England) sowie "Carol of the Bells" (Ukraine). Nach der Pause erwarten die Zuhörer beispielsweise Kompositionen aus Frankreich ("Tollite Hostias"), Schweden ("Jul, Jul, strahlende Jul") sowie Wales ("A Celtic Christmas"). Abgerundet wird das Programm durch mehrere Stücke für Blockflöte und Orgel sowie Wortbeiträge mit Blick auf die beginnende Adventszeit. An der Orgel spielt Manuel Kleinhenz. Solistin ist Yvonne Düring (Sopran).

Die Musikalische Leitung obliegt Thomas Betzer sowie der Jugendchorleiterin Antje Kopp. Die Kissinger Sängervereinigung ist der historisch älteste Chor von Bad Kissingen. Im Jahr 1845 gegründet, feiert der Verein im kommenden Jahr sein 175-jähriges Chorjubiläum. Heute singen im Verein rund 70 Aktive in insgesamt vier Chören, darunter der Jugendchor "CHORisma". Seit 2018 ist der Konzertchor erneut Leistungschor des Fränkischen Sängerbundes.

Konzertkarten gibt es im Vorverkauf an der Tourist-Information im Arkadenbau (Telefonnummer 0971/804 84 44 oder unter Tel.: 0800/976 88 00) sowie an der Abendkasse im Kurtheater.