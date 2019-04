Chan Park ist neues Orchestermitglied bei der Staatsbad Philharmonie Kissingen

Die Staatsbad Philharmonie Kissingen hat ein neues Orchestermitglied: Chan Park spielt zusammen mit Ryszard Biernacki die Instrumente des Schlagwerks. Offiziell begrüßt wird er beim Nachmittagkonzert am Samstag, 13. April, in der Wandelhalle. Beginn ist um 15.30 Uhr.

Chan Park steht seit Anfang April mit der Staatsbad Philharmonie Kissingen unter der Leitung von Burghard Toelke auf der Bühne. "Chan Park hat sich in einem internationalen Bewerberfeld in beeindruckender Manier hervorgetan und dabei an jedem der geforderten Instrumente wie Drum-Set, Pauken, Xylophon, Glockenspiel und Marimbaphon, seine herausragende Musikalität und Sensibilität zum Ausdruck gebracht", sagt Burghard Toelke, Leiter der Staatsbad Philharmonie Kissingen.

"Es spricht für die hohe Qualität des Orchesters, dass sich so viele junge Künstler für die

Staatsbad Philharmonie Kissingen entscheiden", erklärte Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH.

Chan Park zeigte sich ebenso begeistert: "Bereits die erste Zeit auf der Bühne zusammen mit Ryszard Biernacki und den anderen Musikern war sehr spannend. Ich freue mich auf die vielen weiteren Konzerte und auf die unterschiedlichen Instrumente. Vor allem wünsche ich mir, den Konzertbesuchern einen besonderen Moment schenken zu können.

Hintergrund

Chan Park wurde 1989 in Seoul (Korea) geboren. 2014 absolvierte er seinen Bachelor of Music an der Korea National Universität der Künste (KNUA) und 2018 seinen Master of Music an der Folwang Universität der Künste in Essen. Im Anschluss daran nahm Chan Park bis 2019 an der Orchesterakademie der Musikhochschule Lübeck teil.

In Korea erhielt Chan Park nationale Stipendien. Konzerterfahrung hat Chan Park bereits bei zahlreichen, namenhaften Orchestern gesammelt: Er spielte unter anderem im Knua-Wind Orchestra, beim Seoul Wind Encemble, bei der Klassischen Philharmonie Bonn, beim NRW Sinfonieorchester, beim Essener Studentenorchester und bei der Jungen Philharmonie Köln. Zudem war Chan Park unter anderem bei den Essener Philharmonikern und bei der Neuen Philharmonie Westfalen als Aushilfe tätig.