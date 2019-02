Bunt und bequem: Neue Sitze für die Leseecke

Freude herrschte bei den rund 270 Schülerinnen und Schülern der Henneberg-Grundschule, als der Möbelwagen an den drei Standorten in Garitz, Arnshausen und Reiterswiesen vorfuhr. Grund war eine großzügige Anschaffung, die der Förderverein der Schule getätigt hat. Für einen fünfstelligen Betrag wurden für jeden Klassenraum bunte Sitzelemente beschafft, die die Leseecken gemütlicher machen und auch so manche Regenpause erträglicher gestalten dürften. Um die Elemente auch künftig flexibel nutzen zu können, wurde auf Strapazierfähigkeit, Abwaschbarkeit und Schwerentflammbarkeit geachtet. Die beiden Vorsitzenden des Fördervereines, Florian Arand und Heidrun von Schön (rechts) überzeugten sich mit dem Schulleiter, Rektor Bernd Czelustek, und einigen Schülern von den gespendeten Sitzsäcken.