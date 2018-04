Bürgerversammlung Volkers: Bald keine Warteliste mehr für Kindergartenkinder

Zur Bürgerversammlung waren die Bewohner in das Sportheim nach Volkers eingeladen worden. Dort begrüßte Bürgermeisterin Brigitte Meyerdierks rund 40 Personen und stellte den Besuchern einen kompakten Überblick über das vergangene Jahr vor.

"Die Kindergärten sind gut gefüllt", meinte sie, in Volkers wird er derzeit von 27 Kindern besucht. Dies bedeutet, dass derzeit sechs Kinder auf der Wartelieste sind, "ab September sind wieder alle gut untergebracht", versprach Meyerdierks. Die Bevölkerungsentwicklung gestalte sich in Bad Brückenau sehr positiv, in Volkers leben zum Stichtag 31.12.2017 592 Personen, die hier ihren Hauptwohnsitz haben, 35 Personen haben hier ihr Nebenwohnsitz angemeldet. Sechs Geburten stehen hier drei Sterbefälle gegenüber, die Entwicklung sei auch in diesem Ortsteil sehr positiv. Ein großes Projekt in Bad Brückenau sei die Generalsanierung der Mittelschule im Schuljahr 2018/2019: "das ist eine hervorragende Investition in die Zukunft", meinte die Bürgermeisterin.



Pflege eingestellt

In der anschließenden Diskussion kamen die Bürger zu Wort. "Warum wird der Waldweg vom Landgasthof zum Goldenen Kreuz hinauf zum Volkersberg nicht mehr gemäht?", wollte eine Bürgerin wissen. Früher sei dies immer vom Bauhof erledigt worden, jetzt allerdings nicht mehr.

"Wir pflegen diesen Weg nicht mehr", gab Bürgermeisterin Brigitte Meyerdierks Auskunft. Schließlich führe ein Weg zum Volkersberg, der gepflegt werde. "Ich finde, dass dieser alte Weg gepflegt werden soll, zumal er als Denkmal angesehen werden kann", meinte ein anderer Bürger. "Wir haben mit der Pflege der Wege bereits jetzt sehr viel um die Ohren", merkte die Bürgermeisterin an. Außerdem müssten - sollte sich die Stadt darum kümmern - auch die Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden, was mit einem erheblichen Aufwand verbunden sei. "Ich wehre mich dagegen, dass die Stadt die Pflege übernimmt. Was wir aber sehr gerne machen würden, ist, Werkzeuge und Benzin zu stellen. Hier wäre es super, wenn die Bürgerinnen und Bürger aus Volkers die Pflege des Wegs übernehmen würden", sagte sie. Sie bot an, dass die Stadt das Wegerecht überprüfen würde, damit hier Klarheit entstehe.



Weg zu wenig ausgeleuchtet?

Weiter wurde aus der Versammlung angemerkt, dass die Beleuchtung im Ellerweg nicht ausreiche. Hier sagte die Bürgermeisterin zu, dass man die Situation überprüfen werde.

Auch das Thema Straßenausbausatzung wurde angesprochen. Hier wollte ein Bürger wissen, wie der derzeitige Stand sei. "Wir haben derzeit auch keine anderen Informationen als die aus der Presse. Wir wissen nur, dass es bayernweit eine einheitliche Regelung geben wird. Welche Auswirkungen diese haben werden, ist derzeit aber noch völlig unklar", so Meyerdierks.

Außerdem wurde bei der Bürgerversammlung gefragt, was im Bereich der Straßenausbesserung geplant sei. Die Bürgermeisterin verwies darauf, dass hierfür pro Jahr 160 000 Euro eingestellt seien und man die Arbeiten Stück für Stück durchführen werde.