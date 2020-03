Bürgermeisterwahl in Münnerstadt: Hier ist der Live-Ticker

In wenigen Wochen sind die Münnerstädter Bürger dazu aufgerufen, ihre Kreuze bei der Kommunalwahl zu setzen. Die Redaktion möchte im Vorfeld die Kandidaten und deren Ideen vorstellen. In Münnerstadt treten Michael Kastl (CSU/Neue Wege), Andreas Trägner (Freie Wähler), Axel Knauff (SPD) und Sonja Johannes (Die Partei) für das Bürgermeisteramt an.

Die Veranstaltung findet am 5. März statt und beginnt um 19 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr.