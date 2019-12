Bürgermeisterkandidat Daniel Wehner und Liste nominiert

Zur Nominierungsversammlung für die Kommunalwahl 2020 traf sich die Christliche Wählergemeinschaft (CWG) Stralsbach in der alten Schuel. Die Versammlung war mit 32 Bürgern gut besucht. Nach einer kurzen Begrüßung von Gemeinderat Bernd Müller wurde Michael Wegemer zum Leiter der Versammlung gewählt. Ihm zur Seite standen als Beisitzer Berthold Kröckel und Werner Schoch. Zuerst erfolgte die Abstimmung über das Wahlverfahren. Die Versammlung entschied sich einstimmig dafür, über eine vorbereitete Liste mit Reihenfolge der Bewerber insgesamt zu entscheiden. Über die Liste wurde in geheimer Wahl schriftlich abgestimmt und ergab ein eindeutiges Ergebnis - 32 zu 0 Stimmen, heißt es in einer Pressemitteilung der CWG.

Auch wurde Daniel Wehner mit einem eindeutigen Ergebnis als Bürgermeisterkandidat der Christlichen Wählergemeinschaft Stralsbach nominiert. Wehner bedankte sich anschließend für das Vertrauen.

Die Liste der CWG Stralsbach

1 Bernd Müller, 2 Alexander Schmitt,3 David Groß, 4 Martin Pausewang, 5 Thomas Albert, 6 Michael Wegemer, 7 Steffen Grom, 8 Mario Grom, 9. Holger Knauer.