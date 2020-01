Nüdlingen vor 1 Stunde

Verkehr

Bürgerentscheid zur Ortsumgehung: Bange Tage in Nüdlingen

In zwei Wochen steht der Bürgerentscheid zur Ortsumgehung an. Die Briefwahl läuft. Am Freitag veranstalten die Befürworter einen Infoabend.