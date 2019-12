Nüdlingen vor 1 Stunde

Beschluss

Bürgerentscheid im Februar 2020

Das Kapitel Ortsumgehung Nüdlingen geht in die nächste Runde. In seiner Sitzung hat der Gemeinderat den Bürgerentscheid für zulässig erklärt. Er findet am 9. Februar 2020 statt.