Brünner Kindergartenkinder helfen bei der Ernte mit

Wenn im Herbst die Früchte reifen, dann zieht es den Brünner Kindergarten oftmals hinaus in die Natur, denn die Mädchen und Buben sollen sehen, woher die Kartoffeln kommen und wie ihr Apfelsaft entsteht. Bei zwei Besuchen auf dem Bauernhof halfen die Kinder bei der Kartoffelernte und beim Pressen von Äpfeln. Diese stammten vom Apfelbaum, der auf dem Freigelände des Kindergartens steht. Dort hatten die Kleinen bereits mitgeholfen, die Früchte zu sammeln. Durch ihre Aktivitäten sollen die Kinder Früchte und Lebensmittel schätzen lernen.

Erntedank ist für den Brünner Kindergarten jährlich ein Thema, erläutert Kindergartenleiterin Sabine Herold. In diesem Jahr besuchten die Vorschulkinder den Bauernhof von Andreas Schlembach in Kleinwenkheim, um bei der Kartoffelernte zu helfen. "Der Acker ist aber dreckig", stellte ein Junge fest. Die Buben und Mädchen halfen beim Einsammeln der Kartoffeln und legten sie in bereit gestellte Körbe.

Der gesamte Kindergarten mit knapp 60 Kindern war wenige Tage später zu Gast auf dem Hof von Karlheinz und Anette Federlein in Althausen; selbst die Kleinsten der Krippe waren schon mit dabei. Die Federleins machen das gerne. Anette Federlein hat ein Album dabei und zeigt, dass die Kindergartenkinder schon 2006 zum Pressen gekommen sind.

Beim jüngsten Besuch auf dem Hof der Federleins kam wieder einmal eine Handpresse zum Einsatz, die normalerweise im Ruhestand ist, weil solche Arbeiten heute von elektrischen Maschinen durchgeführt werden. Für die Kindergartenkinder wurden die eigenen Äpfel zerkleinert und zu Apfelsaft gepresst. Der Saft wird eingekocht und kann dann im Kindergarten getrunken werden.

Am Sonntag, 7. Oktober, gestalten die Kindergartenkinder dann auch den Erntedankgottesdienst in der Fridritter Kirche mit.