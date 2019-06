Briefmarke zu 80 Jahre Postkutsche

Briefe und Pakete wurden über lange Jahre mit der Postkutsche befördert. Der Briefmarkensammlerverein Bad Kissingen nutzte die Möglichkeit zum 80. Jahrestag der Postkutsche mit der jetzt fahrplanmäßig verkehrende Kutsche nach Bad Bocklet zu fahren. Nachdem die Unterkunft der Pferde im ehemaligen Turniergebäude in der Au wegen Baumängel nicht mehr möglich ist, sind die Pferde in einem Zelt an der Unteren Saline untergebracht. Die Kutschabfahrt ist also nicht mehr am Hotel Bristol, sondern am Tattersall (Salinenparkplatz).

Zur Startzeit war der Parkplatz mit Oldtimern der Sachs Rallye besetzt. Ein zusätzlicher besonderer Anblick auf die Fahrzeuge, die teilweise noch älter sind als die Kissinger Kutsche. Dadurch konnte die Kutsche dort nicht wenden. Eine Fahrt durch die Max- /Theresien-Straße war erforderlich.