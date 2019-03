Bockleter Lädle erhält Post-Gütesiegel

Mit diesem in 2018 neu eingeführten Gütesiegel bescheinigt die Deutsche Post den Mitarbeiterinnen im Bockleter Lädle eine hohe Servicequalität gegenüber den Kunden. Diese Auszeichnung ist an die Erfüllung von Kriterien bei den Servicefaktoren Freundlichkeit, Kompetenz, Wartezeit und Kundendialog gekoppelt, heißt es in einer Pressemitteilung der Staatsbad und Touristik Bad Bocklet GmbH.

Erst 180 Gütesiegel

Der Vertriebsleiter der Deutschen Post für Franken, Christian Barthel, stellte bei der Übergabe der Urkunde hervor, dass von deutschlandweit circa 12.000 Filialen derzeit erst 180 dieses Gütesiegel erhalten haben. Auch Erster Bürgermeister Andreas Sandwall und Kurdirektor Thomas Beck bedankten sich bei den Mitarbeiterinnen Barbara Lorenz, Hiltrud Riedel und Anke Tannert für dieses engagierte Arbeiten zum Wohle der Kunden.