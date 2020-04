Blindes Vertrauen führte vor Gericht

Sie hatten in Bad Kissingen eine Wohnung gemietet und waren gerade frisch aus Polen gekommen. Um Mitternacht luden der 41-Jährige und seine 28 Jahre alte Lebensgefährtin ihren VW-Transporter mit Küchenmobiliar aus und wollten dann zurück in die Heimat, um die beiden Kinder der Frau nachzuholen. Da sprach sie ein junger Mann auf russisch an, ob er helfen könne und ob sie Möbel bräuchten. Obwohl es so spät nachts war und sie deshalb zögerten, drängte er die beiden, gleich mitzukommen, da morgen Sonntag sei und die Möbel - "viele schöne Sachen" - am Montag entsorgt würden. Sie ließen sich überreden, die "gute Gelegenheit" wollten sie sich nicht entgehen lassen.

Also luden sie ihre Sachen fertig aus und fuhren zu der genannten Adresse in der Bismarckstraße. Dort kletterten sie durch einen halb geöffneten Bauzaun auf das Gelände des ehemaligen Sanatoriums Fronius. Am Gebäude angekommen hatte ihnen der fremde Mann bereits eine Schiebetüre am Eingang geöffnet und führte sie im Licht seiner Taschenlampe herum. Sie sollten einfach alles, was sie haben wollten, nach unten tragen und vor das Gebäude stellen. Dann wollte der Mann das Tor öffnen, damit sie mit dem Transporter reinfahren konnten. Soweit die Geschichte des Paares, das sich jetzt wegen Einbruchs und einem besonders schweren Fall von gemeinschaftlichem Diebstahl vor dem Bad Kissinger Gericht verantworten musste.

Doch der konnte ihnen am Ende der Verhandlung nicht nachgewiesen werden, da waren sich Richter und Staatsanwalt einig. Aber beide bezweifelten, dass die Beschuldigten nicht wussten, dass sie widerrechtlich handelten. Mehrfach fragte der Richter nach, ob ihnen das nicht komisch vorgekommen sei, zum Beispiel "dass sie mitten in der Nacht durch den Bauzaun klettern sollten". Der 41-Jährige gab auch zu, dass er Angst hatte, aber alles was der Fremde gesagt habe, sei ihm plausibel erschienen. Dieser habe behauptet, das Gebäude werde abgerissen, die Möbel verschrottet und er habe sich vor Ort auch sehr gut ausgekannt. Außerdem hätten sie sich gute eine Stunde dort aufgehalten, seien auch nicht leise gewesen. Erst als die Polizei kam, die durch Bewegungsmelder still alarmiert worden war, und der Mann schreiend weggerannt sei, hätten sie bemerkt, dass etwas nicht stimmte.

Selbst gestellt

Der fremde "Verkäufer" und der Angeklagte konnten flüchten, die Angeklagte und ein Helfer, ein Freund seines Neffen, den sie angerufen hatten, um Tragen zu helfen, wurden festgenommen. "Ich hab' gewusst, ich muss den Mann finden", sagte der Angeklagte vor Gericht aus. Als dies nicht gelang, habe er sich am nächsten Tag der Polizei gestellt. Erst viel später hätte er festgestellt, dass der ungekannte "Verkäufer" ihr Nachbar war. "Ich habe ihm gesagt, du musst dich der Polizei stellen, aber er hat Selbstmord begangen", gab er vor Gericht an. Die Polizei hatte er darüber nicht informiert.

Der Ermittler, der als Zeuge geladen war, erfuhr erst jetzt davon. Er hatte Hebelspuren an der Tür und ein aufgebrochenes Fenster festgestellt und eine Tasche sowie Werkzeug im Gebäude sichergestellt. Ob das Werkzeug jedoch von den Angeklagten benutzt worden war, konnte ein Gutachten nicht zweifelsfrei feststellen. Die Beschuldigten und ihr Helfer hatten ausgesagt, dass ein anderer Mann sie reingelassen habe. Aber mit der Angabe ca. 1,90 Meter groß, dunkle Haare und Rollerfahrer habe er keine Chance gehabt, diesen zu ermitteln, so der Polizist.

Von dem aufgebrochenen Fenster wussten die Beschuldigten nichts, wie die Dolmetscherin vor Gericht versicherte. Und auch die Möbel seien keineswegs alle für sie gewesen. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft hatten vor der Tür des Sanatoriums mehrere Sofa-Garnituren, Sessel, Stühle, Tische, Tischdecken und Bademäntel im Wert von 1000 Euro zum Abtransport bereit gestanden. Sie hätten jedoch lediglich zwei Tische und vier Stühle für sich runter getragen, versicherte der Beschuldigte.

"Wir hatten keine bösen Absichten, wir wollten keine Straftat begehen", versicherten beide Angeklagten. Sie fühlten sich selbst betrogen. Beide waren laut Bundeszentralregister-Auszug nicht vorbelastet, haben hier Arbeit gefunden und die beiden Kinder gehen in Schule und Kindergarten. "Sie haben unberechtigter Weise blind auf den fremden Mann vertraut, Rechtswidrigkeit war mit Sicherheit gegeben", stellte der Richter fest. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft stellte das Gericht das Verfahren gegen Geldauflage ein. Der gelernte Landschaftsgärtner, der in einem Beerdigungsinstitut arbeitet, muss in den nächsten sechs Monaten 2000 Euro und seine Lebensgefährtin, die als Putzfrau arbeitet und derzeit wegen Corona in Kurzarbeit ist, 1000 Euro jeweils in Raten an die Tafel Bad Kissingen bezahlen.