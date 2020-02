Blaskapelle Aschach: Zum Jubiläum eine gute Tat

Ein Erfolg war das Jubiläumskonzert der Blaskapelle Aschach im vergangenen November zum 150-jährigen Bestehen. Die Musiker hatten schon im Vorfeld entschieden, auf Urkunden und Geschenke zu verzichten, um für einen guten Zweck zu spenden.

Unter mehreren Vorschlägen haben sich die Mitglieder der Blaskapelle Aschach für die Kinderkrebsstation "Regenbogen" der Universitätskinderklinik in Würzburg entschieden. Jetzt wurde die Spende in Höhe von 500 Euro übergeben. Der Scheck wurde vom Dirigenten der Blaskapelle Aschach, Walter Borst an Karl-Heinz Hupp, Mitglied der Elterninitiative Station Regenbogen, übergeben.

Im Laufe eines Jahres werden 90 bis 100 Kinder als Neuerkrankte in der Klinik aufgenommen und behandelt. Dank des medizinischen Fortschritts sind die Heilungschancen groß, und die meisten Kinder werden wieder gesund. Aber der Weg bis zur endgültigen Heilung ist mit großen Belastungen verbunden für das Kind, aber auch für dessen Familie. Mit dieser Spende möchte die Blaskapelle Aschach die wichtige Arbeit der Elterninitiative unterstützen.