Bianca Key neue Vorsitzende beim Eine-Welt-Verein Bad Kissingen

Bianca Key aus Oerlenbach ist neue Vorsitzende des Eine-Welt-Vereins Bad Kissingen. Sie löst die langjährige Amtsinhaberin Charlotte Fries ab, die aus Altersgründen nicht mehr kandidierte. Key bedankte sich bei ihrer Vorgängerin für deren Engagement über zwei Jahrzehnte und ihre Bereitschaft, als Beisitzerin weiterhin im Vorstand mitzuarbeiten.

Auf der Jahresversammlung konnte der Verein mit seinem Weltladen in der Prinzregentenstraße auf ein ereignisreiches 2018 zurückblicken, in dem die Mitglieder auch die Steuerungsgruppe Fairtrade Town Bad Kissingen tatkräftig unterstützten. Zu den Aktionen gehörte die erstmalige Teilnahme am Frühlingsmarkt mit einer Wein- und Schokoladenprobe sowie die Teilnahme an der Eröffnung des Weihnachtsmarktes mit dem Ausschank von Früchtepunsch und dem Verkauf von fair gehandelten Naschereien. Am 12. Mai fand eine Straßenaktion in der Ludwigstraße statt. Zum Thema "Weltweiter verbindlicher Schutz der Menschen- und Arbeitsrechte" wurden Unterschriften gesammelt.

Aktion "Unterfranken spielt Fair"

Am 9. Juni trafen sich rund 30 Vertreter von Stadt, Schulen, Vereinen und der Bad Kissingen Gesellschaft im Rahmen der Kampagne "Unterfranken spielt Fair" vor dem Weltladen zu einem Torwandschießen mit verschiedenen fair gehandelten Bällen. Auch das Faire Frühstück, das alljährlich im September veranstaltet wird, lockte zahlreiche Gäste ins evangelische Gemeindezentrum.

Das traditionelle Frühstücksbuffet mit Rezepten und Zutaten aus fairem Handel bildete den Rahmen für die Diskussion über die Bedeutung des Fairen Handels für die Stabilisierung eines globalen "guten Klimas".

Höhepunkt des bisherigen Vereinslebens war im vergangenen Jahr schließlich die Feier zum 20. Geburtstag des Weltladens. Der Verein, der ausschließlich ehrenamtlich arbeitet, erwirtschaftete 2018 eine Spendensumme von 10.800 Euro. Dieses Geld wird den vom Verein langfristig unterstützten sozialen und nachhaltigen Projekten zur Verfügung gestellt. Susanne Wahler-Göbel