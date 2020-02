Peter F. (alle Namen geändert) wird die Nacht vom 29. auf den 30. März 2019 nicht vergessen. Damals wurde er während eines Besuchs in der Disco Look niedergestochen. Dafür verurteilte Reinhard Oberndorfer, der Chef des Bad Kissinger Amtsgericht, am Mittwoch den 21-jährigen Vatan M zu neun Monaten H...