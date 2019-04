Bestes Wanderwetter

Herrliches Sommerwetter mit blauem Himmel und Sonnenschein, da machten sich Mitglieder und Gäste des Rhönklub-Zweigvereins Bad Kissingen am Ostermontag auf in die Rhön. Von Oberweißenbrunn führte Rhönklub-Wanderführer Matthias Reichert die fröhlichen Wanderer durch die neu erwachte Natur zunächst am Jakobsbrönn vorbei hinauf auf den Rockenstein. Von dort gibt es einen herrlichen Panoramablick auf schöne Kulturlandschaften, den Himmeldunk, zum Arnsberg, Kreuzberg, in die Rhön und ins Grabfeld.

Auf dem Himmeldunk begegneten die Wanderer vielen Pferden, Eseln, Ziegen und Kühen, die dort kilometerweiten Auslauf und Freiheit haben. An der Bergbundhütte Würzburg gab es eine Rast mit Getränken und mitgebrachter Brotzeit.

Über die Gibitzenhöhe führte der Weg zurück nach Oberweißenbrunn. Auf der Rückfahrt machte die Wandergruppe noch eine Rast in Bischofsheim. Es war ein wunderschöner Tag, an den sich bestimmt alle Wanderer gern zurückerinnern. red