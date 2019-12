Beste Stollen werden prämiert

Vorletzte Woche war die freiwillige Stollenprüfung des Deutschen Brotinstitutes für die Bäckerinnung Bad Kissingen/Bad Neustadt anberaumt - wir berichteten ausführlich. Gut eine Woche später gab es für die sieben teilnehmenden Bäckereien, die insgesamt über 30 verschiedene Stollen vorgelegt hatten, die Urkunden.

Obermeister Ullrich Amthor (Waltershausen), der sechs Stollen zur Prüfung brachte, erhielt vier Mal ein "Sehr gut", zwei Mal "Gut". Die Hammelburger Bäckerei von Walter Emmert bekam für fünf Stollen drei Mal "Sehr gut" und zwei Mal "Gut" sowie eine Goldmedaille. Letztere werden nur vergeben, wenn in drei aufeinanderfolgenden Jahren das Produkt jeweils mit "Sehr gut" bewertet wurde.

Stellvertretender Innungsobermeister Heribert Hedrich (Bad Kissingen) erhielt für alle fünf bewerteten Stollen jeweils ein "Sehr gut" und drei Goldmedaillen. Klaus Kemmer (Ramsthal) bekam für seine beiden Stollen jeweils ein "Gut", und Rainer Klüpfel aus Herschfeld erhielt einmal "Sehr gut" und einmal "Gut". Viermal "Gut" ging an die Bad Kissinger Bäckerei von Marius Motsch, und Schmitt's Backstube, Inhaber Franz Schmitt (Bad Neustadt), wurde für seine vier Stollen mit zwei Mal Gut" und zwei Mal "Sehr gut" sowie einer Goldmedaille ausgezeichnet.

Angehende Bäcker und Fachverkäufer eingeladen

Teilnehmer dieser vorweihnachtlichen Urkundenübergabe in der Haarder Bärenburg waren aber nicht nur die ausgezeichneten Bäckerbetriebe, sondern erstmals wurden auch angehende Bäcker und Bäckerinnen sowie Fachverkäufer und Fachverkäuferinnen eingeladen, die hervorragend bei den Gesellenprüfungen abgeschnitten haben. Bei den Bäckerprüfungen waren dies Svenja Ulbrich (ausgebildet beim Bäcker Marc Scheller in Hammelburg) - sie legte die beste praktische Prüfung ab und wurde 3. Kammersiegerin beim praktischen Leistungswettbewerb der Handwerkskammer - , Selina Fürst (Bäckerei Ullrich Amthor in Waltershausen) - sie hatte das beste Gesamtergebnis - sowie Enrico Müller (Bäckerei Peter Schmitt in Bad Kissingen), der ebenfalls ein sehr gutes Prüfungsergebnis vorweisen konnte,

Von den angehenden Fachverkäufern waren eingeladen: Selina Benning, für die beste praktische Prüfung. Ausgebildet wurde sie bei Schmitt's Backstube in Bad Neustadt. Ebenfalls mit eingeladen waren Silvio Eichhorn (bestes Gesamtergebnis) und Stephan Glistak (2. Kammersieger beim praktischen Leistungswettbewerb). Beide wurden beim Nichtinnungsmitglied "Papperts" ausgebildet und erhielten von der Bäckerinnung wie alle Geehrten an diesem Tag sowohl einen Verzehrgutschein, als auch weitere Gutscheine.