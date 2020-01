Bernd Müller gewinnt Dreikönigsschießen zum dritten Mal hintereinander

Mit 19 Teilnehmern war wieder eine deutliche Steigerung der Teilnehmerzahl zu verzeichnen, nach nur zwölf im Vorjahr. Auch dies sei ein eindrucksvoller Beweis für die große Akzeptanz der Schützengesellschaft, die sich in vielen Bereichen zeige, so Schützenmeisterin Nadine Müller bei der Preisverleihung.

Die Teilnehmer dürfen so oft schießen, wie sie wollen, der beste Schuss gewinnt. Den setzte Bernd Müller mit einem 26-Teiler. Er sicherte sich den Titel damit zum dritten Mal in Folge. Die Ränge zwei und drei gingen an Leonard Terwart (35) und Jenny Beck (48).